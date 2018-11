Chauffører protesterer: Ingen tid til pauser

I alt 800 buschauffører har i dag været samlet i Odense til protestmøde. 200 af dem kom fra Østjylland, og de er utilfredse med deres køreplaner.

- Køreplanerne bliver strammere og strammere, der kommer mere og mere trafik på vejene, og der må ikke gå noget galt, så er vi bagefter. Det giver stress, og det skal vi ikke have, siger en af buschaufførerne, Vita Mikkelsen, på vej hjem fra protestmødet til TV2 ØSTJYLLAND.

Vita Mikkelsen er en af de chauffører, der er utilfreds med arbejdsvilkårerne i branchen.

Det er 3F, der har taget initiativ til at samle alle landets chauffører. I en undersøgelse lavet af 3F svarer syv ud af ti chauffører, at de ikke har tid til at holde de nødvendige pauser.

- Vi har set en udhuling af deres vagttider og køreplaner, der gør, at de ikke har tid til at holde pauser. Det er ikke acceptabelt, siger transportgruppeformand for 3F i Randers, Jens Lauersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge chaufførerne gør de stramme køreplaner også, at de ikke har tid til at tjekke busserne efter for fejl og mangler, når de begynder vagten eller holder vagtskifte.

- Det går ud over din og min sikkerhed. Vi kan ikke forstå, at hvis du skal køre med fire grise er der masser af regler, men hvis du skal køre med 80 skolebørn, så er der ingen regler, siger Jens Lauersen.

Hos trafikselskaberne, der er ansvarlige for bussernes køreplaner, er formanden lettere overrasket over chaufførernes markante kritik. Han opfordrer nu chaufførerne til at gå i dialog.

- Vi vil tage dialogen om de konkrete problemer op, som vi hele tiden har gjort. Men for os er det nyt, hvis det her skulle være et generelt problem, siger formand for trafikselskaberne i Danmark og bestyrelsesformand for Midttrafik, Claus Wistoft til TV2 ØSTJYLLAND.

Claus Wistoft understreger, at trafikselskaberne naturligvis skal kunne overholde overenskomsterne. Og hvis chaufførerne føler sig stressede, er trafikselskaberne også opmærksomme på at gå i dialog.

- Man tilpasser jævnligt køreplanerne, typisk en gang om året. Det er klart, at hvis der er konkrete problemer i det, så modtager vi det meget gerne og forholder os til det, siger Claus Wistoft.