Chauffører demonstrerede: Har ikke tid til pauser

Ingen tid til at holde pause eller gå på toilet.

Det er virkeligheden for flere buschauffører i Region Midtjylland.

De har fået nok af minuttyranniet, og derfor blev der fredag diskuteret løsninger på det øgede tidspres i køreplanerne mellem Midttrafik, 3F og Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik.

Fredagens møde var kulminationen på længere tids frustration blandt mange buschauffører.

Derfor blev mødet også holdt med stor bevågenhed fra buschaufførerne. De vil nemlig gerne have ændringer snarest muligt.

Stramme køreplaner

De stramme køreplaner betyder, at chaufførerne ofte bliver forsinket på ruten, og derfor er nødsaget til at indhente tiden ved at inddrage dele af deres pauser. Hvis der da overhovedet er tid til en pause.

Vi skal have dem til at forstå, at vi skal have bedre køretider. Somme tider ligger vi med 15 minutters forsinkelse, og så er der altså ikke meget tid til pause. Karsten Lerche Kjærby, buschauffør ved Aarhus Sporveje.

Én af de buschauffører, der har fået nok, er Karsten Lerche Kjærby fra Aarhus Sporveje. Han var mødt op foran hovedkvarteret i håb om, at få Midttrafik til at forstå, at chaufførerne skal have bedre forhold og bedre køretider.

- Vi skal have dem til at forstå, at vi skal have bedre køretider. Somme tider ligger vi med 15 minutters forsinkelse, og så er der altså ikke meget tid til pause, siger Karsten Lerche Kjærby til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Buschaufførerne i Region Midtjylland har fået nok af de stramme busplaner.

I alt var omkring 130 buschauffører mødt op foran Midttrafiks hovedkvarter.

- Vi trykker stop, nu skal der ikke skrues længere ned. Nu er køreplanen blevet så stramme, at vi ikke kan følge med længere, siger Karsten Lerche Kjærby.

Tilbagevendende problem

TIlbage i august 2017 fortalte vi på TV2 ØSTJYLLAND, om konsekvensen af de stramme køreplaner, der blandt andet var med til at gøre buschauffør Henrik Boysen fra Aarhus Sporveje stresset og syg.

- Jeg har kørt over for gult, endda også en gang for rødt for at nå noget. Det burde ikke ske, men i en stresset situation tænker du jo ikke logisk, sagde buschaufføren dengang til TV2 Østjylland.

VIDEO: Tilbage i 2017 kunne vi her på TV2 ØSTJYLLAND fortælle om buschauffør Henrik Boysen fra Aarhus Sporveje, der blev syg.

Fredagens møde blev brugt til at undersøge, om køreplanerne er for stramme, og om arbejdsvilkårene er for pressede.

Demonstrationen samlede chauffører fra blandt andet Skanderborg og Randers. Alle kunne de fortælle om lignende situationer med stramme busplaner, som presser hverdagen.

Undersøges til bunds

Mens chaufførerne i orange veste sang sange og holdt humøret højt, kom de forskellige parter ud fra forhandlingslokalet.

Vi skal have stramt op på og tydeliggøre over for chaufførerne, at de skal komme med deres forbedringsforslag hele tiden, og Midttrafik skal handle noget hurtigere på, de problemstillinger der er. Jens Erik Sørensen, direktør for Midttrafik.

Med ud fra mødet havde 3F, Midttrafik og Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik ingen nye køreplaner for busserne. Men problemerne skal nu undersøges til bunds, og det bliver chaufførerne en stor del af.

- Vi skal have strammet op på og tydeliggjort over for chaufførerne, at de skal komme med deres forbedringsforslag hele tiden, og Midttrafik skal handle noget hurtigere på de problemstillinger, der er, sagde direktør for Midttrafik, Jens Erik Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

De stramme køreplaner er stadig et problem for chaufførerne i Region Midtjylland.

Buschauffør Karsten Lerche Kjær var positivt stemt over for mødets resultat og håber nu på, at der sker forandringer for ham og hans kolleger.

- Det lyder godt, at der er noget dialog i gang, og så kan vi jo håbe, at det ikke kun bliver ved ord den her gang, men at vi reelt får bedre køretidern, siger han.