Pirattaxa-kunde blev slået i hovedet med aluminumsbat

En mand måtte natten til søndag flygte fra chaufføren i en pirattaxa, der havde slået ham med et bat og desuden var kørt en stor omvej. En anden kunde mistede adskillige tusinde kroner.

Episoderne er nævnt i den offentlige døgnrapport fra Østjyllands Politi, der benytter lejligheden til at advare folk om den risiko, de udsætter sig for.

Den voldelige chauffør var på færde natten til søndag. Ved Lystrup-hallen havde en mand på 49 år sat sig ind i bilen med aftale om en tur til Risskov.

Kørte den forkerte vej

I stedet styrede manden ved rattet mod Hornslet. Da kunden tillod sig at protestere, fik han at vide, at han skulle lukke røven, oplyser Østjyllands Politi.

Ovenikøbet blev den 49-årige slået i hovedet med enden af et aluminiumsbat.

Efter flugten opdagede manden, at han også havde mistet sin iPhone. Den blev dog fundet ved Risskov, og politiet fik derefter anholdt føreren. Han, der er 27 år, sigtes for grov vold.

Trak flere tusinde kroner

En anden kunde, der er 35 år, havde også en højst tvivlsom oplevelse med en pirattaxa samme nat på Frederiks Allé i Aarhus.

Da turen var overstået, viste det sig, at der var trukket "mange tusinde kroner" på kundens Visa- og Mastercard-kort.

I denne sag har politiet ikke fundet frem til chaufføren, der beskrives som 25 til 35 år. I et udsendt signalement er der ikke oplysninger om den bil, som han var kørende i. Derimod hedder det, at manden har kort, sort hår, har mellemøstligt udseende og er cirka 175-180 centimeter høj.