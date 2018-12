Mænd fremviser kønsdele - men Aarhus vil ikke lukke chatforum

- Ad! Det er da aldrig rart at se andre mænds private områder, siger Fiona Ivalo Drachmann om sine oplevelser med app’en Ome TV.

Et online chatforum, hvor man kan møde brugere fra hele verden og samtidig se dem på webcam. Et forum, som Horsens, Favrskov og Randers kommuner har forbudt.

Det skyldes, at der på tjenesten opholder sig en række mænd, som benytter mødet med de andre brugere til at blotte deres kønsdele, og tjenesten gør det ikke muligt at sikre sig, at brugerne er over 18 år eller har forældretilladelse.

Fiona Ivalo Drachmann, der til dagligt går i 8. klasse på Lisbjergskolen, har selv oplevet at møde voksne mænd, som blottede sig for hende på chatten.

- Jeg gør det jo ikke, fordi jeg ved, de kommer, men fordi jeg synes, det er sjovt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Alligevel har hun ikke lyst til at benytte sig af tjenesten, hvis hun ikke er i selskab med en veninde.

- Jeg gør det aldrig alene, fordi det, synes jeg, er forkert. Man føler sig mere sikker, hvis man gør det sammen med andre. Hvis nu der kommer en gammel mand, så tror jeg, det vil køre mere rundt i mine tanker, hvis jeg var alene, fortæller Fiona Ivalo Drachmann.

Og den krænkende adfærd kender flere af eleverne på Lisbjergskolen udmærket.

- Jeg har hørt lidt om, at der er ældre mænd, som viser deres kønsdele for mindreårige, siger Naja Lærke Bjerring, som også går i 8. klasse.

Forbud gør det spændende

Til trods for, at adfærden er et kendt problem, så er man i Aarhus Kommune ikke overbevist om, at man bør lukke for tjenesten på skolerne i kommunen.

- Jeg tror, det vil gøre det mere interessant, hvad der foregår derinde. Jeg tror, det kunne blive en faldgruppe for nogle af skolerne, at man så ikke arbejder med det pædagogisk og i skole/hjem-samarbejdet. Fordi man bare har blokeret det, og dermed gør vi de unge en bjørnetjeneste, siger Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Ifølge Jonas Ravn, som er projektleder hos Center for Digital Pædagogik, så er det ikke vejen frem at forbyde tjenesten – hverken på skolen eller i hjemmet.

- Vi ved erfaringsmæssigt, at forbud virker meget lidt. Det handler om at møde dem på en ikke alt for ”bål eller brand”-agtig facon. Man skal i stedet sige, at ”vi ved godt, at det eksisterer, og vi forstår godt, at du synes, det er rigtig sjovt. Men vi synes, det er en utroligt dårlig idé, fordi du kan møde noget, der kan have betydning for dig resten af livet”, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg synes, at det vil være en meget god idé at få lukket ned for serveren. Så ingen kan komme ind på det, og ingen kan blive krænket og mobbet Naja Lærke Bjerring, 8. klasse, Lisbjergskolen

Hos eleverne på Lisbjergskolen er der dog ingen tvivl om, at man bør lukke for tilgangen til tjenesten på skolerne.

- Det tror jeg, vil være en god idé, hvis nu det er mindre børn, så kan det måske tage hårdere på dem, end det gør ved os, mener Fiona Ivalo Drachmann.

Og hendes klassekammerat Naja Lærke Bjerring deler den holdning.

- Jeg synes, at det vil være en meget god idé at få lukket ned for serveren. Så ingen kan komme ind på det, og ingen kan blive krænket og mobbet, siger hun.

Red Barnet har lavet en guide til, hvordan man bedst muligt færdes sikkert på nettet.