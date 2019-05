Charlotte til kampdag: - Det er en del af mit dna

- Jeg er født i en rigtig arbejderfamilie, så jeg har været med, siden jeg kan huske. Det ligger i mit dna at deltage.

Sådan lyder det fra aarhusianske Charlotte Holleufer, der er fuld af kampgejst, når der onsdag fejres 1. maj.

Tusindvis af mennesker markerer arbejdernes internationale kampdag, og traditionen tro smælder de røde flag i hele landet.

Læs også Overblik: Her fejres der 1. maj

Mere fokus på jobsøgende

Charlotte Holleufer vil gerne være 'arbejder', men lige nu er hun jobsøgende.

- Vi er nogle, der står uden for arbejdsmarkedet, og vi vil også gerne være med i dag, hvor vi møder andre i vores situation, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

For Charlotte Holleufer er 1. maj en tradition, der stammer helt tilbage fra barndommen. Selvom kampdagen foregår hvert år, er der stadig meget at kæmpe for endnu, mener hun.

De røde flag smældede, da hundredvis af mennesker gik på gaden i Aarhus.

- Jeg vil gerne være med til at gøre folketingskandidaterne opmærksom på os, der er uden for arbejdsmarkedet, siger Charlotte Holleufer.

Flere af onsdagens taler bærer præg af det kommende folketingsvalg, men for Charlotte Holleufer er det også vigtig, at der stadig er fokus på det fagpolitiske på arbejdernes internationale kampdag.

- Fagpolitik fylder meget, men det bliver også taget op af alle partier her op til valget, lyder det.

00:19 Musik, dans og god stemning fyldte Aarhus gader til 1. maj. Luk video

Fokus på velfærdssamfundet

I Aarhus startede kampdagen ud med en tale af Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen. Talen foregik i Aarhussalen i LO-hovedkvarteret på Skt. Knuds Torv.

TV2 ØSTJYLLAND fangede Mette Frederiksen til en kommentar i Aarhussalen.

- Jeg synes, at opgaven 1. maj er at tegne op, hvad de store udfordringer er i vores samfund. Eksempelvis retten til tidligere folkepension og de store besparelser i velfærdssamfundet, hvor mange offentlige ansatte løber for stærkt, siger Mette Frederiksen.

Læs også Kampdag: Kun i Aarhus holder skolelærerne fri

Det er ikke kun i Aarhus, der bliver fejret 1. maj. Den 163 år gamle festdag bliver markeret hele verden over, og i Østjylland vil der er også være massevis af taler, røde farver og optog.

Vi har lavet et overblik over de østjyske arrangementer her.