Charlotte var med til at bekæmpe skovbrande i Sverige: - Støtten var rørende

Omfattende skovbrande har den seneste tid hærget i Sverige. Det har betydet, at flere danske brandfolk er blevet kaldt til landet for at assistere i slukningsarbejde.

Charlotte Overvad Schmidt er deltidsbrandmand i Randers, og hun er en af dem, der har været afsted. Hun har 17 års erfaring med at slukke brande, men turen til nabolandet var alligevel en ny udfordring.

- Området var enormt. Det var anderledes, siger hun.

Den svenske skov, der mødte Charlotte Overvad Schmidt var fyldt med træer, der var væltet, og trærødder, der var brændt af.

- Vi sammenlignede det med et stort spil mikado. Der var væltede træer, og træer stod uden at have et rodnet, fordi det var brændt væk, siger hun og fortsætter:

- Det er jo noget, vi ikke er vant til med træer, der kan vælte på den måde. Normalt, hvis noget er ved at vælte sammen, så går vi ikke ind, men det her var så stort et område, så blev vi nødt til at gå ind, hvis vi skulle have en chance for at slukke det. Vi måtte være lidt ekstra forsigtige.

Flere træer stod uden rødder i jorden, fordi de var brændt væk.

Ulmede i skovbunden

Brandfolk havde allerede kæmpet med brandene i de svenske skove i flere uger, da Charlotte Overvad Schmidt kom til Sverige den 30. juli. Derfor vidste hun godt, at det ikke var store flammer, der ville møde hende og de andre brandfolk i skoven.

- Vi var forberedt på, at det hele ikke stod i flammer, da vi kom derop. Der var styr på det. Vi skulle lave stoplinjer og hjælpe med at gøre brandområderne mindre, fortæller hun.

- Der var stadig brand under jorden. Det lå og ulmede i skovbunden.

Taknemmelige borgere

Brandfolk fra flere europæiske lande har hjulpet til med at slukke brandene i Sverige, og taknemmeligheden, som de svenske borgere havde for hjælpen, oplevede Charlotte Overvad Schmidt som noget helt fantastisk.

- Den taknemmelighed, vi mødte, er ikke til at beskrive. Vi vinkede og vinkede, og folk vinkede igen, siger hun.

Hun beskriver blandt andet en Røde Kors butik, hvor der var doneret til, så de mange brandfolk kunne komme og få forskellige ting som for eksempel sodavand kvit og frit.

Frivillige tilbød også massage om aftenen til brandfolkene, der havde bekæmpet brande hele dagen.

- Folk bød ind med det, de kunne. støtten var virkelig rørende, siger Charlotte Overvad Schmidt.

Anderledes natur

Det svenske dyreliv er noget anderledes, end det man møder i naturen i Danmark, og i de svenske skove kunne Charlotte og de andre brandfolk risikere at rende ind i dyr, som man ikke ville møde herhjemme.

- Et af holdene havde set en bjørn, og vi så bjørnespor, fortæller hun.

- Det gjorde bare, at man tænkte lidt ekstra over det, når man hørte en lyd, man ikke var vant til.

Mødet med de svenske bjørne udeblev heldigvis for Charlotte Overvad Schmidt, så hun kunne koncentrere sig om arbejdet, indtil hun i nat kom tilbage til Danmark.

Velfortjent ferie

Men inden hun for alvor vender tilbage til sin hverdag som deltidsbrandmand i Randers og fuldmægtig ved Region Midtjylland, så tager hun sig en velfortjent ferie med familien på Fyn.

- Jeg blev lige sat af på en rasteplads på vej tilbage mod Jylland, griner hun.