Centralhotellet: Borgerne i Odder ønsker liv i den historiske bygning igen

På det centrale torv i Odder, tårner sig en hvid bygning op i fire etager. En trefløjet bygning, som har stået der i 110 år.

Centralhotellet er det oplagte navn til den hvide bygning. Det var et hotel, og det er centralt placeret. Men bygningen har også været en central for livet i byen. Et hotel for minder.

Rammen om liv

For bygningen – og især teatersalen – var rammen om mange begivenheder. Et sted, man førhen samledes for hele byen. Omkring revyer, teaterforestillinger, koncerter, møder, valg, udstillinger, afdansningsballer, boksestævner, banko og diskotek.

Centralhotellet har dannet ramme om centrum i Odder, lige siden det blev opført. Foto: Leif Ørndorf

Men ikke mindst dans. Danseskoler med skiftende lærerinder gennem tiderne – Dolleris, Myrna, Brygger og Padkjær. For når man spørger sig omkring på Facebook, så nævner mange borgere fra Odder netop dansetimerne på Centralhotellet.

Ned i kælderen Adskillige dejlige dansetimer gennem alle børneårene hos fru Dolleris, afdansningsballer og juletræsfester.

Og da jeg blev lidt ældre smuttede jeg med med mine brødre af bagtrappen efter danseundervisningen ned i Rxxxxx kælder, hvor Henry og Inger huserede, fortæller Hanne Lillelund

Udendørsservering Jeg har utrolig mange minder fra den smukke bygning. Da jeg var barn i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, kan jeg huske, der var borde og servering udenfor om sommeren. Der var hvide og gule parasoller. I Odder bokseklubs " barndom" var hele familien med når der blev holdt boksestævne i salen.

Jeg har også spillet med i Odderrevyen og vi brugte scenen i salen. Har masser af dejlige minder derfra, fortæller Dorthe Pedersen.

Smuk bygning

Bygningen beskrives af mange som virkelig smuk. Udsmykningen er organisk og inspireret af naturen. Blandt andet er der malet et flot træ i guld i stueetagen, hvor der har været restaurant.

Dekorationen af bygningen er udført af Karl Hansen Reistrup. En maler som har været kunstnerisk leder hos netop Kähler fra 1888 og en snes år frem. Det er blandt andet på grund af udsmykningerne, at bygningen bliver fredet i 1993.

Her ses det malede træ i restauranten. Træet er stadig at se i dag. Foto: Leif Ørndorf

Centralhotellet fungerede som et klassisk provinshotel, som i den første halvdel af det 20. århundrede spillede en central rolle i byen. Et sted, som seere af serien Matador, uden tvivl vil sammenligne med Postgaarden i fiktive Korsbæk.

Siden hen er der indrettet lejligheder i bygningen, og i stueetagen har der i en årrække været herretøjsforretning.

Herreekvipering Det var her min farfar købte nye sokker. Dengang var det en herreekvipering i stueetagen. Jeg husker, at stå som lille pige en gang i firserne og tænke, at det da var et imponerende stort træ, de havde fået plantet inde i den butik. Jeg spurgte min farmor, om jeg måtte røre ved det og blev lidt skuffet over, at træet var en skulptur. Siden er jeg flere gange blevet imponeret over udførelsen af dette store kunstværk. Og i år har jeg gennem vinduerne vist mine kunstinteresserede døtre værket. Vi glæder os til at røre, når/hvis dørene åbner igen, fortæller Tina Holtehus på Facebook.

I oktober 2015 overtog den nuværende ejer bygningen. Dengang lød det, at Kähler-koncernen stod bag købet af Centralhotellet.

I en pressemeddelelse stod der i forbindelse med overtagelsen, at man var faldet for en ”smuk, fredet bygning – som i øvrigt har reference til keramikvirksomhedens historie.”

I forbindelse med overtagelsen af hotellet, skriver køberne, at der ikke skal drives hotel i bygningen igen. Men at der ”til gengæld er plads til at indtænke andre charmerende anvendelsesmuligheder”.

Foto: Leif Ørndorf

- Ejendommen er så smuk og spændende, bl.a. med den helt unikke teatersal, at den også bør kunne tiltrække interessenter fra hele Aarhus-området, udtalte Frantz Longhi, der ejer Kähler, i pressemeddelelsen, som blev udsendt i forbindelse med overtagelsen af Centralhotellet.

Uvisse planer

I dag står teatersalen tom og ubrugt hen. I sidebygningerne er der lejligheder, der lejes ud. Butikslokalerne i stueetagen har også stået tomme.

Tilbage i 2014 blev der taget initiativ til en forening, der vil bevare teatersalen i bygningen og genoplive rummets muligheder for at skabe aktiviteter igen.

Povl Henningsen havde i det første stykke tid efter Frandtz Longhis overtagelse i 2015 haft kommunikation med den nye ejer.

- Jeg mener, det er dejligt, at der er nogen, der siger, vi vil noget andet. Den bygning er så markant. Hvis den er død, så slår den alt ihjel, siger Povl Henningsen.

Men foreningen ’Bevar Teatersalen’ er gået i dvale, da man ikke kan få adgang til teatersalen.

Lav et spisested Der burde laves et hyggeligt spisested/cafe med udendørs servering om sommeren og bilkørsel skulle væk fra området foran hotellet, så man kunne sidde og spise uden bilos og larm. Man kunne også lave et legeområde til børn synes jeg kunne være rigtigt hyggeligt, for vi mangler gode spisesteder i Odder, skriver Dorthe Koustrup på Facebook.

I forbindelse med et byfornyelsesprojekt i byen, har Odder Kommune siden juni i år fået lov til at bruge butikslokalerne i stueetagen. Her vil der blive hængt plancher op, og borgerne i byen kan stille spørgsmål og komme med input. Og få chancen for at se lokalet igen.

- Det er den mest centrale bygning. Det er vigtigt at få folk herind, i stedet for at sidde i Spektrum, som er lidt væk, siger Louise Holmegaard Madsen, der arbejder med byplanlægning i Odder Kommune.

Centralhotellet Opført i 1908 efter tegninger af malermester Thorvald Bruun



Bygherren var skomagermester N. Johannesen.



Inspirationen kom fra Hotel Royal i Aarhus.



Det dekorative arbejde på hotellet er lavet af maler Karl Hansen-Reistrup



Den er opført i Jugendstil – et formsprog med organiske former, inspireret af naturens kurver, hvilket træet i den tidligere restaurant er et bevis på.



I 1974 blev hotellet ombygget og fik de første beboelseslejligheder.



I 1977 blev restaurationen i stueetagen bygget om til herretøjsforretning.



Bygningen blev fredet i 1993.

Hun er glad for, at de har fået lov til at bruge bygningen af ejerne frem til oktober. Hun har været i dialog med ejerens arkitekter, men kender ikke til nogle konkrete planer med Centralhotellet.

Formanden for Bevar Teatersalen ønsker, at Frantz Longhi vil give folk en besked om, hvad der skal ske med bygningen fremover.

- Det handler også om ånden. Det, synes jeg, personligt er noget af udfordringerne, det er ånden, der mangler, når det handler om at komme gang i byen, siger Povl Henningsen.

Foto: Leif Ørndorf

Flere borgere i byen undrer sig over, hvad der skal ske med bygningen.

- Det er bare så central en bygning, og det købt af et stort firma. De kan ikke være bekendt at lade det stå, siger Jesper Martinusen, der er borger i byen.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at komme i kontakt med Frantz Longhi, der i dag ejer bygningen, med henblik på at få svar på, hvad bygningen bliver brugt til i dag og hvad bygningen skal bruges til. Vi ville også gerne have svar på, hvorvidt bygningen bliver vedligeholdt. Men der er ikke blevet svaret på vores henvendelser.