Cecilie var vidne til højresvingsulykke: Ny løsning skal forhindre uheld

Hun kom cyklende gennem byen. På vej i skole som så mange gange før. Da hun stod op, vidste hun det ikke endnu, men hun ville komme for sent, selvom hun trådte hårdt i pedalerne.

For da hun nåede til et trafikkryds i midten af byen, var hun nødt til at glemme alt om skolen og tænke hurtigt. Der var nemlig sket en højresvingsulykke få sekunder tidligere.

- Jeg ser en lastbil, der holder på skrå nede i krydset, og så ved jeg bare, hvad der er sket. Der ligger den her pige, som lige er kravlet ud fra under en lastbil, siger Cecilie Friis Bjerre.

Pigen var ved bevidsthed, og der stod folk rundt omkring hende.

Det var lige her i krydset, ulykken skete. For Cecilie Friis Bjerre står det meget klart i hukommelsen.

- Der er en fyr, som sidder med hendes ben oppe og nogle andre omkring. Hun har et åbent benbrud, som jeg løber hen og vikler mit halstørklæde rundt om for ligesom at stoppe det her blod, siger Cecilie Friis Bjerre til TV2 ØSTJYLLAND.

Cecilies historie endte heldigvis lykkeligt, og pigen overlevede.

Cecilie Friis Bjerre reagerede hurtigt, da hun så højresvingsulykken.

Men højresvingsulykker er desværre ikke så sjældne, som man kunne håbe. Og de ender langt fra altid så godt, som i hendes tilfælde.

Teknologisk løsning skal forhindre ulykker

Hvert eneste år hører vi om tragiske højresvingsulykker, der koster liv og førlighed, men måske er der godt nyt. For i Aarhus tester Arriva i øjeblikket et nyt kamera, der forbedrer chaufførernes udsyn og overblik.

Kameraet er diskret at se på, og det sidder lige over sidespejlet.

- Det er stadig på prøvestadiet. Vi har installeret det på tre busser, og resultaterne har været rigtig gode. Chaufførerne har været meget positive. De kan se nogle andre ting, de ikke normalt kan se i spejlene, siger Michael Hartmann Nielsen, der er værkstedschef for Arriva i Østjylland.

Det er en tidligere lastvognschauffør, der har udviklet det nye kamera. For selvom der er er store sidespejle på busserne, så hjælper det ikke altid chaufføren med at danne sig et overblik, når der skal drejes.

Den tidligere lastbilchauffør Jacob Hatt er opfinderen bag kameraet.

- Hvis man kører et stort køretøj med anhænger – det kan for eksempel være en ledbus – så er spejlene på køretøjet kun justeret til, når køretøjet er lige. Så når man svinger med køretøjet, så kigger spejlene lige ind i bagenden af selve køretøjet. Kameraet viser altid bagenden af traileren, siger Jacob Hatt, der er opfinderen bag kameraet.

Chaufføren kan se alt omkring bussen med de nye teknologiske øjne.

En af chaufførerne, der tester de nye kameraer, hedder Tommy Jensen. Og selvom han ikke har kørt med det så længe endnu, har han stor gavn af den nye, teknologiske løsning.

- Jeg bruger primært skærmen. Jeg kigger ikke så meget i spejlet, for jeg har en væsentlig større vidvinkel på kameraet, der sidder ude på spejlarmen. Så har jeg en føling af, hvad der foregår hele vejen hen ad min bus, når jeg drejer, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Svært at holde overblik

Den bus, han kører til hverdag, er 18 meter lang, og derfor kan det være svært at have et perfekt overblik, når man skal køre igennem den tætte trafik.

Lige nu bliver kameraerne testet på tre busser, men hvis det bliver en succes, kan det blive udvidet i fremtiden.

- Kameraet giver en tryghed, selvom bekymringen ikke fylder ret meget i dagligdagen. Hvis man tænker som sådan på ulykker, så tror jeg ikke, man skal være buschauffør. Så tror jeg, man ville få det dårligt, siger Tommy Jensen.

Højresvingsulykker kan koste liv og give varige mén. Selvom det er to år siden, at Cecilie Friis Bjerre overværede ulykken på vej i skole, så står oplevelsen stadig klart i hukommelsen.

Tommy Jensen foretrækker klart kameraet frem for spejlet.

- Det er en oplevelse, man er nødt til at bearbejde. Når man står med blod på hænderne og under neglene, så kan man godt tænke lidt ekstra over det. Var jeg cyklet et minut før, så kunne det have været mig, der lå under den lastbil, siger hun.

Pas på falsk tryghed

De seneste 10 år er der 37 personer blevet dræbt i højresvingsulykker, og 92 er kommet til skade.

Arriva håber, at kameraerne kan hjælpe med at få de tal til at blive lavere i fremtiden.

- Vi tænker meget på trafiksikkerheden og vil gerne øge den, så vi kan undgå ulykker. Vi kører jo i store busser, og det her kamera hjælper chaufføren med at se mulighederne i et højresving, siger Michael Hartmann Nielsen fra Arriva.

Michael Hartmann Nielsen håber, at den nye løsning kan hjælpe chaufførerne med at undgå at blive indblandet i noget forfærdeligt.

Hos Rådet for Sikker Trafik bakker man op om den teknologiske løsning, men selvom kameraerne skulle vise sig at gøre en stor forskel, så minder de om, at det ikke må blive en falsk tryghed.

- Man skal huske på, at man skal passe på sig selv, for når man er cyklist, så er man den, der er den sårbare. Så uanset hvor meget udstyr, der kan være på bussen eller lastbilen, så skal man huske at passe på sig selv, siger Pernille Ehlers, der er chefkonsulent for Rådet for Sikker Trafik.

Spejlene kan være utilstrækkelige på en 18 meter lang bus. Især hvis der samtidig er et knæk på midten.

Cecilie Friis Bjerre har siden ulykken anskaffet sig en cykelhjelm, og hun fortæller også, at hun er blevet mere bevidst om lastbiler og busser, når hun cykler.

Hun hilser også kameraerne meget velkomne.

- Det er super fedt. Jeg cykler til dagligt rundt, så jeg er glad, men også på chaufførernes vegne. Det burde også være på lastbiler, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.