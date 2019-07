Cathrine hjælper de unge med løn under sygdom

Ferielov, tunge løft og arbejde på skoledage.

Der er mange regler, når det gælder arbejdsmarkedet, og de kan ofte være en jungle at finde rundt i - især for børn og unge, der er startet i deres første job.

Derfor tager 'jobpatruljen' hver sommer ud på de danske arbejdspladser for at snakke med de unge om regler og rettigheder, og det har de gjort hver eneste sommer i 40 år.

- Det er vigtigt at oplyse dem og sørge for, at de kan have et langt, trygt og sikkert liv på arbejdsmarkedet, siger Cathrine De Nijs, der er frivillig jobpatruljeaktivist.

Og selvom patruljen altså har været på spil i mere end 40 år, så er der altså fortsat brug for oplysning af de unge arbejdere. Sidste år viste jobpatruljens rapport nemlig, at over 27 procent på landsplan løfter for meget, mens over 50 procent ikke får løn under sygdom, selvom de har ret til det.

- Det er muligvis fordi, der ikke er nok fokus på det, og man ikke snakker om det, siger Cathrine De Nijs til TV2 ØSTJYLLAND.

Daniel Rantzau Bech er ungarbejder i Bilka i Randers. Han er positiv overfor jobpatruljens besøg.

Bilka byder patruljen velkommen

Bilka i Randers er en af de arbejdspladser, som har haft besøg af jobpatruljeaktivisterne. Her er både medarbejdere og varehuschefen åbne over for initiativet.

Det er fint, at de kommer og kigger. Jan Møller, varehuschef, Bilka, Randers.

- Det er vigtigt at man ved, hvad man har rettigheder til. For eksempel hvis man får en langvarig sygdom, siger Peter Lund Olesen, der er ungarbejder i varehuset i Randers.

- Det vidner bare om, at vi er et samfund, der gerne vil have styr på vores regler og retningslinjer. Det er fint, at de kommer og kigger, siger Jan Møller, der er varehuschef.

Mange unge mennesker starter deres arbejdsliv som ungarbejder i Bilka, og varehuschefen mener derfor, at stedet har en særlig forpligtigelse til at oplyse de unge.

- Hvis vi er deres første arbejdssted, skal vi også være gode til at forklare dem, hvad spillereglerne er, siger Jan Møller.

Varehuschef Jan Møller byder jobpatruljen velkommen.