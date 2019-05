Caroline fra Nye Borgerlige: Det skal være slut med spontan asyl

Der skal indføres et totalt stop for spontan asyl til flygtninge for at beskytte den danske kultur, mener Nye Borgerliges folketingskandidat, Caroline Reitzel.

Hun mener, at indvandringen fra ikke-vestlige landet i løbet af de seneste 30 år har medført nogle udfordringer for samfundet. Heriblandt terrortrusler.

Taler fra Ølkassen Østjyderne har over 100 folketingskandidater at vælge i mellem. Typisk fokuserer medierne på få promoverede og allerede kendte kandidater, som er dygtige til at få opmærksomhed.

Denne gang har vi på TV2 ØSTJYLLAND haft en ambition om at give spalteplads og sendetid til de mere ubeskrevne blade. Vi vil høre fra dem, der ikke normalt står i forreste række.

Derfor har vi givet de mere urutinerede folketingskandidater tid på Ølkassen, hvor de selv har fået lov til at bestemme, hvad de vil snakke om.

Vi vil høre, hvad der driver dem til at gå ind i politik. De skal sætte ord på, hvad de af hjertet brænder for som kommende politikere.

Vi har givet ordet til foreløbig 12 kandidater fra 12 forskellige partier opstillet overalt i Østjylland.

- Går man en tur i de større danske byer vil man blive mødt med forskellige former for terrorbevogtning, som en direkte konsekvens af de terrorangreb begået på europæisk grund i de senere år, siger Caroline Reitzel, og fortsætter:

- Jødiske institutioner bliver bevogtet af soldater og skudsikre ruder, og angrebet på Krudttønden er en direkte påmindelse om, at vores ytringsfrihed er truet, siger Caroline Reitzel.

Jeg holder meget af Danmark. Jeg gik ind i politik, fordi jeg har et inderligt ønske om at forandre Danmark. Jeg mener, der er meget, vi skal bevare og passe på. Caroline Reitzel, Nye Borgerlige

Som et middel til at passe på det danske samfund, går Caroline Reitzel ind for, at man indfører et total stop for at give asyl til flygtninge, som kommer til Danmark uden opholdstilladelse.

- Såfremt at vi skal have løst problemerne fra bunden, kræver det politisk handling nu. Derfor skal vi naturligvis have indført et totalt stop for spontan asyl, siger Caroline Reitzel.

Den 24-årige kandidat læser til daglig en kandidat i kulturhistorie ved Aarhus Universitet, og hun går også ind for, vi bevarer og støtter de institutioner, der fortæller om den danske kultur og historie.

Caroline Reitzel 24 år Studerer kulturhistorie ved Aarhus Universitet Bor i Aarhus

- Jeg holder meget af Danmark. Jeg gik ind i politik, fordi jeg har et inderligt ønske om at forandre Danmark. Men jeg mener også, der er meget, vi skal bevare og passe på. En af de ting er vores historie og kulturbevarende institutioner. For det er blandt andet dem, som skal lære fremtidige generationer om vores fantastiske land, siger Caroline Reitzel.

Det er første gang, at partiet Nye Borgerlige stiller kandidater op til Folketinget. Derfor er det også første folketingsvalg for Caroline Reitzel. Ved kommunalvalget i 2017 stillede hun op til byrådet i Aarhus, men kom ikke ind.

Alle kandidater har sager, der står dem meget nært. TV2 ØSTJYLLAND har bedt 12 kandidater om at stille sig op på ølkassen og fortælle om deres personlige mærkesager.

