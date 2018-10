Caroline blev vækket af politiet og slæbt i fogedretten ved en fejl

Natten til tirsdag blev 24-årige Caroline Hedeager fra Aarhus pludselig vækket midt om natten, da et par betjente ringede på og stod i opgangen og råbte, at det er politiet.

Det var forfærdeligt. Min naboer hørte det. Jeg kunne se og høre, at de åbnede deres døre og kiggede ud. Caroline Hedeager, Aarhus

- Jeg bor i ejendom med ældre mennesker. De bliver bange, når sådan noget sker, fortæller Caroline Hedager.

Caroline Hedeager modtog for nogle måneder siden en rykker for en elregning og en indkaldelse til fogedretten. Hun skyndte sig at betale regningen, men fogedretten fik ikke afmeldt politiet.

Slæbt i fogedretten ved en fejl

Derfor blev hun meget chokeret hentet af politiet om natten, sendt i detention og efterfølgende i fogedretten.

- Jeg bliver indkaldt til fogedretten og sørger for at få den betalt. Jeg har siddet og snakket med dem, som jeg skyldte penge. De havde fået lukket regningen, siger hun og fortsætter:

- Det har været en traumatiserende oplevelse for mig. Jeg har været utrolig ked af det. Jeg har ikke lyst til at være hjemme, fordi jeg føler, at den fejl, der er sket, er alvolig og ikke må ske.

Caroline Hedeager er meget chokeret over oplevelsen og forstår ikke, at sådan en fejl kan ske.

Da hun når fogedretten går det op for personalet, at der er sket en fejl. Her er Caroline Hedeagers stedfar, Jan Larsen mødt op.

- Hun starter med at sige, at hun ikke kan se, at der er en sag. Men hun skal lige undersøge sagen nærmere, hvor fejlen er. Hun kommer tilbage og siger, at det fogedrettens fejl. De har ikke fået afmeldt politiet, fortæller Jan Larsen.

Det var et stort chok for Caroline Hedeager, og hun var meget ude af sig selv.

- Caroline er rigtig ked af det og ude af sig selv. Vi havde besøg af hende i aftes og forkælede hende med god mad. Men hun har det ikke godt, og hun var ked af at skulle hjem, fortæller han.

Fogedretten erkender fejl

Fogedretten har lagt sig fladt ned, og de tager fejlen på deres skuldre.

- Det er en konkret fejl. Vi har nogle klare retningslinjer for, hvordan vi klarer de her sager, og de er i den her sag, sandsynligvis på grund af travlhed, ikke blevet overholdt, fortæller fogedchef, Preben Veng.

Selvom at fogedretten erkender deres fejl, og at Caroline Hedeager har mulighed for at søge erstatning, så ændrer det ikke på, at oplevelsen sidder i hende.

- Erstatningen godtgører ikke, at mine hunde er blevet stressede og har tisset over det hele i min lejlighed. Mine naboer har set det, og de snakker meget og hvisker i krogene. Det synes jeg er utrolig ubehageligt, at det er et emne, de kan snakke om, når jeg er uskyldig.

