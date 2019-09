Carlgren hjælper Randers til sejr med brandkamp

Randers tog sin fjerde sejr i træk i 3F Superligaen, da kronjyderne søndag vandt 3-0 på udebane mod AaB i 11. spillerunde.

Randers-keeper Patrik Carlgren blev den helt store helt med en straffesparksredning og flere store redninger undervejs.

AaB har nu tabt de seneste tre kampe i Superligaen, og det hjalp lige lidt, at den savnede anfører Lucas Andersen fik comeback med 25 minutter tilbage af opgøret.

Randers er i en solid stime med fire sejre i træk i Superligaen. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

AaB startede opgøret ved at være mest på bolden, mens Randers forsøgte at straffe hjemmeholdet på omstillinger.

I indledningen havde begge mandskaber svært ved at spille sig til store muligheder, så det var primært dødbolde, der blev farlige.

Som halvlegen skred frem, så fik Randers bedst fat, og efter 28 minutter kom gæsterne i front. Marvin Egho steg ugeneret op i forbindelse med et hjørnespark og pandede Randers foran 1-0.

Kronjyderne klarer presset

AaB forsøgte herefter at presse Randers. Men aalborgenserne virkede idéforladte og havde ufattelig svært ved at nedbryde et kompakt Randers-hold inden pausen.

Jagten på en udligning tvang AaB længere frem på banen i anden halvleg, hvor de fik en gylden mulighed, da AaB fik tildelt et straffespark.

Randers kan tage hjem med tre point efter søndagens kamp mod AaB. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Iver Fossum blev den store skurk, da Patrik Carlgren pillede forsøget i Randers-målet.

Det massive AaB-pres forsatte, og det brændte for alvor på for gæsterne. Flere gange dansede bolden omkring mållinjen, men alle gange lykkedes det Randers at afværge ved keeper Carlgren.

Da det trak allermest op til en udligning, kom dødsstødet i stedet med et kvarter igen. Saba Lobjanidze blev spillet helt foran mål, hvorfra han let kunne bringe Randers på 2-0.

Mikkel Kallesøe udbyggede til 3-0 to minutter før tid.

Med sejren spiller Randers for alvor sig ind i kampen om top-6 med en fjerdeplads, mens AaB er i problemer på niendepladsen.