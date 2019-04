Campingvogn og hus stod i flammer: Én person sendt på hospitalet

Mandag eftermiddag brød en voldsom brand ud i en campingvogn, som holder parkeret på Benneshede Vej 2 i Harlev ved Galten.

Det oplyser Østjyllands Brandvæsen, som fik anmeldelsen klokken 14:17.

Meldingen lød først på, at der var gået ild i et køretøj, som viste sig at være campingvognen på adressen, men flammerne spredte sig hurtigt og tog fat i den lade, som campingvognen holder op ad.

- Campingvognen holder op ad et gammelt ladkompleks, hvor der er indbygget to lejligheder, siger indsatslederen ved Østjyllands Brandvæsen, Brian Arendtsen.

I lejlighedskomplekset var der flere beboere, da flammerne tog fat, og én af personerne er blevet forbrændt i ansigtet og har fået røgforgiftning.

- Personen var ved bevidsthed, da vi ankom, men blev hurtigt hentet med ambulance og bragt til hospitalet, siger indsatslederen.

Østjyllands Brandvæsen havde assistance fra Station Galten, Hørning og Skanderborg. I alt har de seks køretøjer på stedet, to sprøjter, tre tankvogne og en stige.

- Vi har branden under kontrol nu, og er i gang med efterslukningen, siger indsatslederen.

Det er endnu uklart, hvordan branden i campingvognen opstod.

Det er her på Benneshede vej 2 i Harlev, der er gået ild i en campingvogn.