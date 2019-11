Campingpladser drukner i regn: - Man skal huske gummistøvlerne

Det har været det vådeste efterår nogensinde, og selvom de fleste af os nok er ved at være godt mætte af regnen, så er der få, der er så trætte af nedbør som dem på campingpladserne.

Blandt andet på Saksild Strand Camping kæmper de med den nærmest uendelige regn.

- Det betyder jo rigtig meget, for vi får jo ødelagt vores pladser, når det regner så meget. Vi kan godt lide at have flotte græsplæner til vores campister, men når der kommer så meget vand, så kniber det med at få alt regnvandet væk, for drænene kan ikke tage det, siger Jens Uth Toldstrup, der er ejer af campingpladsen.

Jens Uth Toldstrup, der er ejer af campingpladsen, kæmper for at holde campingpladsen oven vande, men det er nærmest en umulig kamp i øjeblikket.

Vandet forvandler pladsen

Teltpladserne er blevet til små sumpe, og stierne minder mere om åer, og det skaber selvsagt problemer for campingpladsens gæster.

Vi lægger flis ud og gør forskellige ting, så de kan komme ned til deres vogne. Jeg vil gerne have tørrevejr. Jens Uth Toldstrup, ejer, Saksild Strand Camping

- Skal vi bruge køkken eller toilet, så er det en god ide med gummistøvler. Sådan har det aldrig været før, siger Hans Bye Jensen, der i øjeblikket camperer på Saksild Strand Camping.

Mudder, mudder og atter mudder. Med over 300 millimeter regn indtil nu har dette efterår i den grad sat campisternes tålmodighed på prøve.

Det er ikke fordi, at personalet ikke arbejder på sagen, men de er magtesløse mod de mængder nedbør, der de seneste måneder har ramt landet.

Gummistøvlerne er i øjeblikket det vigtigste at få med, hvis man skal på camping.

I et gennemsnitligt efterår i Danmark falder der 228 millimeter regn. I torsdags ramte vi 328 millimeter – altså 100 millimeter mere.