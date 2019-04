Campingplads kun for motorcykler: Det er fællesskab og hygge

Der bliver sparket dæk og pudset sidespejle på MC Touring Camp i Kolind. Her har forårsvejret lokket motorcyklister til den traditionsrige skærtorsdagsåbning af campingpladsen.

En plads, hvor kun motorcyklister er velkomne, og hvor de i år er ekstra spændte på åbningen.

- Vi åbner sæsonen med at have fået otte nye hytter. Så åbner vi også et helt nyt teltområde, og vi har fået to shelters. Det er en fantastisk dag. Det er en dag, som vi har glædet os til hele vinteren. Solen skinner, og det vælter ind med motorcykler, siger Linette Salholt, som er campingbestyrer på pladsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der var mødt mange forskellige modeller af motorcykler op til åbningen af sæsonen.

Med de nye hytter og områder er pladsen blevet fordoblet siden sidste sæson, og Linette Salholt har sit eget bud på, hvorfor det har været nødvendigt.

- Det har vi gjort, fordi der var rigtig meget run på vores ti hytter. Og folk vil gerne lidt mere luksus nu. De vil gerne tage motorcyklen herud og overnatte. Så er de fri for at slå telt op og køre med oppakning, udtaler hun.

Hytterne hitter

En af de gæster, som skal afprøve en af de nye tomands hytter, det er Birger Christiansen, som er taget helt fra Vissenbjerg på Fyn.

- Det er rigtig dejligt, og her kan man sagtens komme to personer og holde en weekend eller en ferie. vi håber, at rigtig mange kommer i løbet af sommeren, siger han.

Han kommer selv normalt tre-fire gange i løbet af sæsonen, og de nye hytter er godkendte.

- Jeg synes, at der er gjort et flot stykke arbejde, de lever fuldt ud op til vores forventninger, mener Birger Christiansen.

En af de mest erfarne besøgende på campingpladsen er Klaus Kristensen fra Ørum, som har taget sin Triumph Bonneville motorcykel med sig. Han er kommet på pladsen i 27 år mellem seks til tolv gange årligt.

- Jeg kører også til træf rundt om i landet, men det her er tæt på, hvor jeg bor. Jeg skal have ligeså meget med, som jeg plejer, men jeg er kommet her i mange år, siger Klaus Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hytterne er enkelt indrettede. Sådan ser en to-personers hytte ud.

Han mener, at udvidelsen af pladsen er spændende.

- Det er spændende. Jeg har været oppe og se de nye hytter, men jeg er ikke gammel nok til at sove i hytte, jeg foretrækker at sove i telt. Måske er jeg gammel nok næste år, siger Klaus Kristensen.

Et sted præget af fællesskab

Linette Salholt tror på, at motorcykelcampingpladsen kan noget andet, end bare at være et sted, man overnatter.

- Jeg tror, vi kan tilbyde hygge, og at man kan møde folk med fælles interesser. Vi har et stort område, hvor vi har barer, og hvor vi sælger mad. Det benytter rigtig mange sig af. Mange kommer bare forbi på en hyggetur, hvor de får en kop kaffe og et stykke kage, udtaler hun.

Klaus Kristensen er ikke i tvivl om, hvorfor han kommer på pladsen.

- Det er fællesskab og hygge. Det er samvær med andre motorcyklister, vi går og sparker dæk de første par timer og køber en øl i baren, og så ser man lige, hvilke af de gamle venner, der er her, siger han.

Men han tror dog godt, at man kan finde den følelse flere steder – bare ikke ham.

- Jeg kunne melde mig ind i en strikkeklub og få det samme fællesskab, men nu har jeg kørt motorcykel i 50 år, og nu er jeg blevet pensionist, så jeg har tid til det, siger Klaus Kristensen.