Camillas vægt blev udskammet på festival: - Jeg var helt ødelagt

- Efter mødet med dig, var jeg fuldstændig ødelagt.

Sådan indleder Camilla Andersens sit facebookopslag. Et offentligt brev til den kvinde, der ødelagde hendes ellers festlige dag til Middelalderfest i Horsens.

Læs også Webdok: Michael spiste 100 kilo slik om året - se hans nye liv helt uden sukker

Camilla hyggede sig med kæresten og et hold venner på en bænk på festivalpladsen, da kvinden pludselig kom bragende ind i hendes liv med sine højlydte stødende ord.

"Fylder for to"

Kvinden kom hen til bænken sammen med to mænd og bad Camilla og vennegruppen om at rykke ind.

- Det er lige meget, for hende dér fylder alligevel for to, lød det straks fra kvinden i gruppen.

Skældsordene fortsatte højlydt, efter kvinden og hendes venner havde sat sig. Der flød grimme ord om Camilla Andersens vægt ud af kvindens mund. Ikke henvendt direkte til Camilla, men højt nok til at hun tydeligt kunne høre det hele. Ordene ramte Camilla som knive. Men hun kunne ikke give igen. Det pludselige angreb fik hende til at sidde helt forstenet.

- Jeg sad bare og kiggede ned i bordet. Klappen gik fuldstændig ned og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg sad bare helt forstenet og jeg er ellers én, der snakker meget, husker Camilla Andersen.

Hun har bevidst valgt, at hun hverken til TV2 ØSTJYLLAND eller på Facebook vil gengive den nøjagtige ordlyd af de grimme ord, kvinden sagde om hende. For ved at gøre det, føler hun, at hun smider brænde på det bål, som får rigtig mange til at sige grimme ting til hinanden. Og det er netop det modsatte, Camilla Andersen ønsker.

Her ses Camilla Andersen til Middelalderfest i Horsens sidste år, før sit vægttab. Hun har flere gange været med i optoget, hvor man skal være udklædt.

Lod tårerne flyde

Det var egentlig meningen, at 31-årige Camilla Andersen skulle blive på festivalen hele aftenen den fredag, hvor den fremmede kvinde svinede hende til. Men episoden fik hende til at flygte hjem sammen med kæresten. På sofaen gav hun tårerne frit løb.

- Det var super hårdt. Jeg havde lyst til at sige ´fuck det´ og bare æde helt vildt og stoppe med at gå i fitnes-center, fortæller Camilla.

For hvad kvinden til middelalderfesten ikke vidste, var, at Camilla er i fuld gang med et større vægttab. Hun startede med at veje 160 kilo og har indtil videre tabt sig 30 kilo.

- Jeg fik en følelse af, at det hele bare kunne være lige meget. Jeg har kæmpet en kamp mod kiloene i så lang tid. Hvad nytter det, hvis der stadig kommer sådan nogle kommentarer? Hun ødelagde fornøjelsen af mit vægttab, siger Camilla, der til dagligt arbejder som SOSU-hjælper i Horsens.

Klappen gik ned

For Camilla var det ikke kun kvindens kommentarer, men også dét at hun ikke havde kunnet svare igen, der gjorde ondt.

Læs også WEBDOK: Hvorfor er det så svært at amme mit barn?

- Klappen gik fuldstændig ned. Da jeg kom hjem i sofaen, tænkte jeg bare ’hvorfor sagde du ikke noget? Hvorfor gjorde du ikke noget?’, siger hun.

Mit hjerte synker, for folk har oplevet meget værre end mig. Folk bliver råbt efter eller spyttet på Camilla Andersen, Horsens.

Derfor besluttede hun sig for at skrive et brev til hende, som hun ville poste på Facebook. Et brev, der beskrev, hvor ked af det Camilla var blevet over kvindens kommentar.

- Jeg fik ikke en afslutning, da jeg sad overfor hende. Derfor postede jeg opslaget, siger hun.

- Jeg havde brug for at fortælle hende, hvordan hun fik mig til at føle. Og samtidig var det vigtigt for mig, ikke bare at kalde hende grimme ord den anden vej.

Fem tusinde reaktioner

Om opslaget er nået ud til kvinden, ved Camilla ikke. Hun har ikke hørt fra hende. Men det er nået ud til virkelig mange mennesker.

Opslaget er i skrivende stund blevet delt 1100 gange. Næsten femtusinde personer har reageret på opslaget, og knap to tusinde har skrevet en kommentar, herunder personer fra blandt andet Norge og Finland.

- Folk skriver til mig, at de synes jeg er sej og at jeg er god nok, som jeg er, fortæller Camilla.

Læs også Webdok: Sådan satte Kirstin en stopper for sit puttehelvede

- Der er så meget kærlighed, at jeg ikke helt ved, hvad jeg skal gøre af det, griner hun.

Oplevet meget værre end mig

Men ikke alle reaktioner vækker glæde hos den unge kvinde.

- Jeg har fået knap 300 privatbeskeder. Her er der mange, der skriver deres historier om, hvordan de er blevet kritiseret på åben gade, siger hun.

Der er så meget kærlighed, at jeg ikke helt ved, hvad jeg skal gøre af det Camilla Andersen, Horsens.

Det er ikke kun overvægtige personer, der skriver til Camilla, men også folk med handicap, har skrevet deres historier.

- Mit hjerte synker, for folk har oplevet meget værre end mig. Folk bliver råbt efter eller spyttet på. Det er virkelig hård læsning, siger hun.

Tal pænt

For Camilla er det vigtigt, at folk forstår, at det ikke kun handler konkret om kvinden fra middelalderfesten. Det handler om folk som hende.

- Folk kalder hende så mange grimme ting i kommentarsporet på Facebook. Da jeg sad der på min sofa i fredags og græd, kunne jeg sagtens være enig, men jeg vil ikke derhen, siger hun.

Læs også Miljøministeren sætter stopper for havbrug ved Djursland

Derfor har hun en simpel opfordring til os alle:

- Når nogen kalder én for grimme ting, så er det nemt bare at svine til den anden vej. Jeg vil hellere sætte et eksempel i forhold til at opføre sig ordenligt. Jeg har ikke lyst til at brødføde flere grimme kommentarer. Der er allerede så mange, der taler grimt, siger hun.