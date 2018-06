Byrådspolitiker om budgetkaos: Har råbt op længe

Der er et kæmpe hul i budgettet i Norddjurs Kommune.

Kommunen risikerer at skulle spare op imod 460 millioner kroner fra 2019-2022. Nu kritiserer Kasper Bjerregaard (V), der er næstformand i økonomiudvalget, politikerne, som har styret økonomien de sidste mange år.

- Man har igennem ti år i den her kommune budgetteret med konstante underskud, så nu kommer regningen, og den kommer hårdt, siger Kasper Bjerregaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Men den kritik er borgmester Jan Petersen (S) ikke enig i.

- Kasper Bjerregaard skrev selv under på et budget, hvor vi lagde 25 millioner kroner i kassen, siger Jan Petersen.

Men der var ifølge Kasper Bjerregaard bestemte grunde til, at han gik med til budgettet.

- Vi var med i det, fordi der begyndte at blive taget hånd om nogle af de ting, som vi tidligere havde peget på - blandt andet et øget fokus på kassebeholdningen, siger Kasper Bjerregaard.

Bør ikke være en overraskelse

Kasper Bjerregaard mener ikke, at de økonomiske problemer bør være en overraskelse for politikerne.

- Jeg er lidt forundret over, at man er så overrasket over, at det ser sådan her ud. Jeg har sådan set peget på det hele tiden. Jeg pegede også på det i valgkampen, og der stod jeg ret alene med det synspunkt, siger Kasper Bjerregaard.

Han mener, at den generelle strukturelle sammensætning i kommunen ikke kan komme som en overraskelse, men Kasper Bjerregaard har ikke fået mindre at vide, end de andre politikere, mener Jan Petersen.

- Der var intet, som jeg vidste, som han ikke også vidste, siger Jan Petersen om de budgetter, som kommunalbestyrelsen har set på de sidste mange år.

Kommunen har indført ansættelsesstop i et forsøg på at sætte en stopper for det blødende budget.