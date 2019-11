Byrådspolitiker kigger i borgeres sager: - Det er intimiderende

For præcis syv dage siden tikkede der et brev ind i Susanne Sørensens e-Boks. Et brev, som skiller sig ud fra de breve, der normalt havner i hendes e-Boks.

Der er ikke tale om en lønseddel, en opkrævning fra DR Licens eller info fra lægen. Det er derimod et brev fra Sekretariatschefen ved Randers Kommune, som skriver:

”Byrådsmedlem Frida Valbjørn Christensen har bedt om al materiale i Randers Kommunes besiddelse vedrørende en række navngivne personer, hvor du er en af dem. Det betyder, at forvaltningen giver sagsindsigt i din personalesag.”

Jeg er noget rystet, og det gør mig utryg, at der ønskes indsigt i min personalemappe, uden at jeg er involveret i en sag. Susanne Sørensen, pædagog, Spentrup Børnehave

Susanne Sørensen er pædagog i Spentrup Børnehave ved Randers. Her har hun været ansat i 15 år, og ifølge hende selv har hun aldrig haft en sag på sit arbejde.

- Jeg er noget rystet, og det gør mig utryg, at der ønskes indsigt i min personalemappe, uden at jeg er involveret i en sag. Jeg har arbejdet 15 år i kommunen uden en eneste sag, og nu skal man undersøges uden begrundelse, siger Susanne Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Susanne Sørensen var dog forberedt på, at brevet ville tikke ind. I overensstemmelse med reglerne, ringede direktøren for Børn og Skole i Randers Kommune, Michael Maaløe, nemlig på forhånd og forklarede hende, at en politiker havde søgt sagsindsigt i hendes personalemappe, og at forvaltningen havde godkendt det.

Kigger i ni personalemapper

Susanne Sørensen er langt fra den eneste, der har fået tilsendt brevet fra sekretariatschefen ved Randers Kommune, og dermed lige nu får endevendt sin personalemappe af byrådsmedlemmet Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten.

Frida Valbjørn Christensen har nemlig søgt sagsindsigt i hele ni personalesager. Fælles for personerne er, at de alle sammen er ansat af kommunen. Det er årsagen til, at byrådsmedlemmet kan få tilladelse til at se mapperne.

Jeg synes, at man som politiker, skal tænke over, at når man har rettigheder, har man også forpligtelser, og derfor synes jeg, som det mindste, at hun kunne komme med en begrundelse. Tina Lybech, pædagogiskleder, Børnehuset Hørhaven

- Jeg er meget vred og føler mig intimideret. Jeg undrer mig over, hvorfor der ønskes indsigt i min personalemappe. Jeg har ikke noget personligt at frygte, men jeg synes, at man som politiker, skal tænke over, at når man har rettigheder, har man også forpligtelser, og derfor synes jeg, som det mindste, at hun kunne komme med en begrundelse, siger Tina Lybech til TV2 ØSTJYLLAND.

Tina Lybech er pædagogiskleder i Børnehuset Hørhaven, og er altså i samme båd som Susanne Sørensen. Det samme er Pernille Hirtsholm, der er pædagog og ansat i Fussingø Naturbørnehave.

- Jeg er sur og vred, og jeg synes, det er en form for magtmisbrug, politikerne udøver. Både fordi, vi ikke kan få nogen forklaring på hvorfor, eller hvad det skal bruges til. Det synes jeg, er frustrerende, siger Pernille Hirtsholm til TV2 ØSTJYLLAND.

Har ikke pligt til at få forklaring

Selvom det kan være grænseoverskridende for de personer, der har fået søgt sagsindsigt i deres personalemapper, har Frida Valbjørn Christensen ikke gjort noget, hun ikke må. Tværtimod.

Den Kommunale Styrelseslov giver nemlig byrådsmedlemmer adgang til at få et indblik i kommunale sager, og politikerne behøver ikke angive nogen begrundelse.

- Jeg har i min sagsindsigt valgt ikke at begrunde det, fordi jeg føler, jeg har en god grund til ikke at begrunde det. Jeg har fulgt de rettigheder jeg har, og jeg søger jo ikke for sjov, siger Frida Valbjørn Christensen til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Jeg kan godt følge personerne, men jeg gør det ikke for at udstille nogen. Man skal huske på, at jeg sidder i det ledende organ, så hvis der er noget, jeg føler, jeg skal se, så skal jeg se det, siger Frida Valbjørn Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Roger Buch, der er kommunalforsker, har politikerne ubegrænsede muligheder til at finde ud af, hvad der foregår i en sag, og hvad der har foregået, fordi det i sidste ende er politikerne, der har ansvaret.

- De er i deres gode ret til at gå på det, man kalder for fisketur, hvor de lidt tilfældigt søger indsigt i sager for at se, om de kan støve noget frem, siger Roger Buch, der er kommunalforsker, til TV2 ØSTJYLLAND.

Politikernes ret til at søge sagsindsigt adskiller sig fra at søge aktindsigt. Ved sagsindsigt har politikerne nemlig ret til at få adgang til personfølsomme oplysninger om de borgere, som er ansat i kommunen.

- Det kan lyde som om, det er ved siden af skiven, at man begynder at undersøge de personer, som på en eller anden måde er en del af sagen, men det kommer an på, hvordan det ender, og om det har en relevans, siger Roger Buch, og fortsætter:

- Hvis politikeren finder frem til noget, er det rigtig godt arbejde, men det kan nemt komme til at fremstå, som om man chikanerer og lægger pres på de her borgere, siger Roger Buch.

En rød tråd i personalemapperne

Susanne Sørensen har svært ved at se, hvad denne sagsindsigt skal til for, men hun har en mistanke.

Frida Valbjørn Christensen har nemlig bedt borgmesteren om at få tilsendt en kopi af det materiale, der omhandler Stjernehuset-sagen og herunder personalemapperne. Det bekræfter Frida Valbjørn Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg kan efterhånden regne ud, at fællesnævneren er Stjernehuset. Den børnehave, og sagen omkring, trækker nemlig en rød tråd mellem os, der har fået søgt sagsindsigt i vores personalemapper. Tina Lybech, pædagogiskleder, Børnehuset Hørhaven

Stjernehuset-sagen er en sag, der handler om en pædagogmedhjælper, der i april blev meldt til politiet for seksuelle overgreb mod et fireårigt barn. En sag, som politiet droppede igen, men som politikerne altså bestemt ikke har lagt fra sig.

Det er også en sag, som pædagogen fra Spentrup, Susanne Sørensen, har haft en holdning til, lige siden sagen udsprang i april, og hun har heller ikke været bange for at sige sin mening højt.

- Jeg har blandet mig løbende på Facebook, når sagen fra Stjernehuset er blevet diskuteret. Jeg føler flere politikere i byrådet går efter ytringsfriheden, og de vil måske have, man skal holde sin mund. Jeg har tænkt meget på børneperspektivet i sagen, hvor de har tænkt meget på, at pædagogmedhjælperen skal tilbage, og det har de nok ikke brudt sig om, siger Susanne Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Politiker: Randers Kommune har fejlet i Stjernehuset-sag

Tina Lybech, der er leder i Børnehuset Hørhaven har samme mistanke. Lige som Susanne Sørensen har hun også en forbindelse til børnehaven Stjernehuset. I den periode, hvor sagen stod på, var hun nemlig pædagogisk leder i Stjernehuset.

- Jeg kan efterhånden regne ud, at fællesnævneren er Stjernehuset. Den børnehave og sagen omkring, trækker nemlig en rød tråd mellem os, der har fået søgt sagsindsigt i vores personalemapper, siger Tina Lybech til TV2 ØSTJYLLAND.

Pædagogen Pernille Hirtsholm, der er ansat i Fussingø Naturbørnehave, har også en forbindelse til Stjernehuset. Da sagen rullede hen over sommerferien, blev flere pædagoger sygemeldt. Derfor var Pernille Hirtsholm vikar i Stjernehuset i to dage.