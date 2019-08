Byrådsmedlem i Skanderborg er død

Borgerne i Skanderborg Kommune har tirsdag mistet en folkevalgt, og medlemmerne af Byrådet har mistet en kollega.

Byrådsmedlemmet og SF’eren Jens Sønderskov er nemlig afgået ved døden 66 år gammel efter længere tids sygdom.

- Det er med meget stor sorg, at vi har modtaget beskeden om, at Jens er gået bort. Byrådet i Skanderborg Kommune har mistet en utrættelig ildsjæl, der var aktiv helt til det sidste. Han var let at begejstre, og han havde let ved at begejstre andre. Jens spredte masser af godt humør og gik aldrig af vejen for et godt grin, siger borgmester Frands Fischer i en pressemeddelelse, som kommunen har sendt ud.

Hjertet bankede for sårbare unge

Jens Sønderskov har været medlem af Byrådet i Skanderborg Kommune, siden han i 2015 afløste partikollegaen Pia Palm. Han var forinden byrådsmedlem i perioden 2010-2013.

- I Byrådet var han en skarp politiker, hvis hjerte især bankede for udsatte og sårbare unge. Men han var også et mildt og rummeligt menneske, der kunne tale på tværs af hele byrådssalen, og som altid evnede at se praktiske løsninger på selv store udfordringer, siger borgmesteren.

I den igangværende periode har Jens Sønderskov været medlem af Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget.

Han vil blive savnet ikke bare af sine kolleger i Byrådet og af medarbejdere i Skanderborg Kommune, men af rigtig mange mennesker, som har været så heldige at kende ham.

Jens Sønderskov var uddannet lærer og vejleder. Han var først forstander, siden viceforstander og leder af EGU på Skanderborg Produktionsskole.

- Mange unge har gennem tiden fået et kærligt skub frem i livet af Jens. Han vil blive savnet ikke bare af sine kolleger i Byrådet og af medarbejdere i Skanderborg Kommune, men af rigtig mange mennesker, som har været så heldige at kende ham. Vores tanker går til hans hustru Jeanet og døtrene Mette, Marie og Maja, siger Frands Fischer.

Jens Sønderskov var medlem af Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget. Foto: Skanderborg Kommune. Foto: Skanderborg Kommune