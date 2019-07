Efter byrådsmøde: Renset for seksuelt overgreb - mister sit job

21 medlemmer - og dermed et flertal - har tirsdag stemt for, at byrådet i Randers ikke skal blande sig en beslutning, forvaltningen har truffet om at holde en pædagogmedhjælper fra sin tidligere arbejdsplads.

Det erfarer TV2 ØSTJYLLAND efter et ekstraordinært møde i byrådet.

Manden blev i maj måned sigtet for seksuelt misbrug af en pige i den kombinerede børnehave og vuggestue Stjernehuset i Randers, men blev siden renset efter en undersøgelse af politiet.

Pædagogmedhjælperen er dog blevet fjernet fra sin stilling, og kommunaldirektøren har meddelt, at han ikke får sit job tilbage. Det er den beslutning, byrådet tirsdag har valgt at bakke op om.

01:51 VIDEO: Hør borgmester Torben Hansens umiddelbare kommentarer efter tirsdagens ekstraordinære byrådsmøde. Luk video

Læs også Ansat i børnehave renset efter mistanke om overgreb: Mister stadig jobbet

02:10 VIDEO: Pædagogmedhjælperen er fuldstændig uskyldig og bør få sit job tilbage, lød det inden dagens byrådsmedlem fra Henning Jensen Nyhuus (S). Luk video

Forvaltning har ikke været ansvarlig

Flere byrådspolitikere har fundet kommunaldirektørens beslutning urimelig, hvilket affødte dagens ekstraordinære byrådsmøde, som kun handlede om den specifikke sag.

Beslutningen om ikke at genansætte pædagogmedhjælperen handler om at gøre hverdagen så normalt som muligt i Stjernehuset. Sådan lyder argumentationen fra kommunaldirektør i Randers Kommune Jesper Kaas Schmidt.

Læs også Mødre: - Pædagogmedhjælper mistænkt for seksuelt overgreb bør komme tilbage

Det syn på sagen deles ikke af medlem af Beboerlisten i Randers Byråd Bjarne Overmark. Tværtimod. Han mener, at pædagogmedhjælperen skal tilbage til sin arbejdsplads.

- Jeg tror, det er forvaltningens indstilling om, at han ikke skal tilbage på sin arbejdsplads, der er problemet. Det giver uro på stedet. Alle de ansatte på stedet ønsker ham tilbage, og mit indtryk er, at 95 procent af forældrene ønsker ham tilbage, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Forvaltningen har ikke ageret ansvarligt i den her situation.

Læs også Ansat i daginstitution anmeldt for seksuelt overgreb

Stjernehuset har 13 vuggestuebørn og 69 børnehavebørn, hvoraf de 23 børn dagligt opholder sig i udegruppen Stjerneskuddet.

Ødelægger liv

Lisa Tandrup Eriksen, mor til et barn i Stjernehuset, synes, det er en urimelig og forkert beslutning, forvaltningen i Randers Kommune har truffet.

- Ved at sige, at han ikke kan komme tilbage, signalerer man, at man stadig har en mistillid til ham, og det fortjener han ikke. Specielt i sådan en sag her, hvor person har lyst til at komme tilbage, så skal man anerkende det, sagde hun torsdag i sidste uge og fortsatte:

- Man ødelægger også personens liv, børnenes og kollegaernes liv, fordi det ikke slutter. Det fortsætter. Jeg synes faktisk, at det her er værre, og jeg er rigtig ked af det på hans vegne.

Læs også Forældregruppe i pædofilisag: Er pædagogmedhjælperen eller børnene vigtigst?

Forældre til børn i Stjernehuset fik, da sagen startede, et brev, hvor de blev indkaldt til et hastemøde med blandt andre krisepsykologer. Lisa Tandrup Eriksen (th.) har et barn i institutionen og et ældre barn, der tidligere har gået der.

Kommer til at fremstå som skyldig

Hos fagforeningen FOA er de bekymrede over, at den frikendte pædagogmedhjælper mister sit arbejde.

- Vi bliver bekymrede ved udsigten til, at en anklage kan få så store personlige konsekvenser for en ansat, når statsadvokat har droppet sigtelsen, siger sektorformand i pædagogisk sektor i FOA Randers Karin Mathiesen i en pressemeddelelse.

Læs også Brand i gammel mølle på Djursland

Ifølge Karin Mathiesen er det problematisk, at en medarbejder, der bliver frikendt for en sigtelse, ikke kan vende tilbage til sin arbejdsplads.

- Det kommer til at fremstå som om, at den ansatte alligevel er dømt skyldig, siger hun.

Stjernehuset er en kommunal institution, der blev taget i brug i februar 1996. Foto: Johan Gadegaard - Ritzau Scanpix (genrebillede)

Den betragtning er byrådsmedlem Henning Jensen Nyhuus (S) helt enig i.

- Jeg kender pædagogen personligt. Jeg har set alle papirer i sagen, og der er ikke så meget som en eneste anmærkning på 23 år i den retning. Manden har været optimistisk, fordi han troede på, at man ikke kunne blive dømt, når man ikke har gjort noget forkert, siger han til til TV2 ØSTJYLLAND.

- Men at han mister sit arbejde, svarer i hans verden til, at han alligevel bliver straffet, selvom han er uskyldig.

Læs også Betjent tiltalt for uagtsomt manddrab på kollega