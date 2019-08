Byråd lægger pres på havn: Den skal være grøn hurtigst muligt

Mere end 30 krydstogtskibe anløber Aarhus Havn i år, og mens turisterne udforsker byen, kører de store skibes dieselmotorer i tomgang for at generere strøm.

Det forurener ret betydeligt. Derfor har flere af byrådets partier i længere tid kæmpet for, at havnen skal etablere et såkaldt landstrømsanlæg til krydstogtskibene.

Nu er politikernes tålmodighed ved at høre op, og et flertal i byrådet lægger nu yderligere pres på Aarhus Havn i håbet om, at havnen så hurtigt som muligt vil lave et landstrømsanlæg. Det er de kommet frem til på et byrådsmøde onsdag aften.

- Vi har nu som byråd sendt et klart signal om, at vi ønsker et landstrømsanlæg, siger Gert Bjerregaard (V), der er byrådsmedlem i Aarhus Kommune og bestyrelsesmedlem i Aarhus Havn, til TV2 ØSTJYLLAND.

Man skal være politisk tonedøv, hvis man ikke lytter til, hvad Aarhus Kommune siger. Gert Bjerregaard (V)

Denne melding bakker byrådsmedlem Eva Borchorst Mejnertz (Rad.V.) også op om.

- Jeg vil gerne have et landstrømsanlæg i 2020, og det tror jeg måske er lidt for optimistisk, men så hurtigt som muligt, og det er dét, vi presser på for, siger Eva Borchorst Mejnertz til TV2 ØSTJYLLAND.

00:23 VIDEO: Med et landstrømsanlæg kan krydstogtskibene nemlig koble sig på nogle kabler, og på den måde spare luften for den sorte dieselrøg. Luk video

”Bør lytte til kommunen”

Det er kommunen, der ejer Aarhus Havn, men på trods af det, kan kommunen ikke bestemme direkte over, hvad havnen skal gøre.

En opfordring kan derfor være rimelig ligegyldig, men står det til byrådsmedlemmet Gert Bjerregaard, bør havnen lytte til kommunen.

- Man skal være politisk tonedøv, hvis man ikke lytter til, hvad Aarhus Kommune siger. Det er trods alt os, der ejer Aarhus Havn, siger Gert Bjerregaard.

05:40 VIDEO: I Kristiansand Havn er de gået foran med landstrømsanlæg til krydstogtskibe Luk video

Vil have økonomisk støtte

Aarhus Kommune skal leve op til en målsætning om at være CO2-neutrale i 2030. Denne målsætning har Aarhus Havn også, og derfor reagerer direktøren for Aarhus Havn, Jakob Flyvbjerg Christensen, positivt på udmeldingen.

- Det vil jeg tage til efterretning. Jeg synes faktisk, det er rigtig godt, og jeg synes, det er et ansvarligt byråd, der siger, at landstrøm skal etableres. Vi vil gerne være CO2-neutrale i 2030, og den reduktion får vi jo så i gang, siger Jakob Flyvbjerg Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det kræver dog en væsentlig ting, før havnen vil samarbejde, lyder det fra direktøren. Det er nemlig altafgørende, at Aarhus Havn får økonomisk støtte – både på nationalt og regionalt plan.

- Hvis vi selv skal finansiere det, vil havnens økonomi blive ramt meget hårdt, og det vil gå udover havnens konkurrencedygtighed, og det tror jeg ikke, der er nogen, der er interesseret i.

Ifølge venstrepolitikeren og byrådsmedlemmet Gert Bjerregaard, vil havnen få økonomisk støtte.

- Vi kommer med nogle penge. Nu må vi se, hvor mange det bliver, og hvor de skal komme fra, siger han.