Bypark er blevet fri for skrald – i dag fejres det med gratis kage

I mange år har Justesens Plæne nær Gudenåen i Randers været et yndet udflugtssted, når vejret er godt. Det har desværre også betydet, at der har været problemer med skrald i området. Det er nu løst.

Vi lagde mærke til, hvor rodet og klamt der var hernede på plænen. Max Oliver Møller, gymnasieelev

Et initiativ med nye skraldespande, nye siddeområdet og skodriste under borde og bænke foreslået af byens unge har været en succes.

- Justesens Plæne er blevet meget renere, end den plejer at være. Det er blevet en rarere oplevelse at opholde sig på plænen med mine venner, fordi folk faktisk bruger skraldespandene, siger Petrea Krustrup, der er én af de unge, der har samarbejdet med Randers Kommune om de nye affaldsinitiativer på plænen, i en pressemeddelelse.

Kommunen takker fredag borgerne for skraldeindsatsen ved at byde på gratis kage og kaffe. Det sker på Rådhustorvet i Randers fra kl. 14.30-16.30.

På pladsen vil der desuden være et lydstudie, hvor borgere i alle aldre kan indtale de budskaber, som de talende affaldsspande i Randers skal sige i fremtiden.

Rodet og klamt

Det var i foråret, at kommunen satte gang i samarbejdet med en gruppe unge brugere af plænen om de nye affaldsinitiativer.

Blandt dem var altså Petrea Krustrup og klassekammeraten Max Oliver Møller. De sad sidste sommer på Justesens Plæne i Randers, da de begyndte at kigge sig omkring.

- Vi lagde mærke til, hvor rodet og klamt der var hernede på plænen, sagde Max Oliver Møller til TV2 ØSTJYLLAND i maj.

For dem var det blandt andet vigtigt at lave en skraldespand, der var flot og "Instagramable", som de kalder det.

Det betyder, at den skal være så pæn, at folk vil lægge et billede på det sociale medie Instagram med den, da det er et medie, som mange på deres alder bruger.

Sådan ser sloganet ud på skraldespandene på Justesens Plæne i Randers.

Skraldespande med blikfang

Resultatet blev en farverig skraldespand med et fængende slogan. Der står 'Go’ Stil. Det er din og min plæne.'

- Det giver blikfang med det samme. Først kigger man på de pæne farver, og så læser man sloganet. Det er god stil at smide skralden ud, og det, tror jeg, er noget, folk vil reflektere over, sagde Max Oliver Møller.

Randers Kommune har gennem flere år forsøgt at komme affaldet til livs ved at sætte flere skraldespande op uden større held. Louise Høeg (V)

De nye skraldespande kombineret med andre tiltag har siden vist sig at være det helt rigtige. Justesens Plæne har aldrig været renere og mere fri for skrald, end den var i sommeren 2019.

Det glæder ikke mindst lokalpolitikeren Louise Høeg (V).

Syngende skraldespande

- Randers Kommune har gennem flere år forsøgt at komme affaldet til livs ved at sætte flere skraldespande op uden større held. Det er derfor glædeligt, at de nye initiativer, som kommunen har lavet i et samarbejde med de unge, virker og gør en forskel, siger formanden for Sundheds-, idræts-, og kulturudvalget.

Kommunen har de gennem længere tid haft fokus på at få affaldet fjernet fra jorden og ned i skraldespandene, blandt andet har de lavet skraldespande, der snakker og synger.

I 2017 udskiftede de 100 gammeldags skraldespande i bymidten med 30 talende skraldespande.

Og til jul kunne man høre skraldespande synge julesange, hvis man smed affald ned i dem.