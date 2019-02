Bygninger 'gået op i røg' efter voldsom brand

Politi, brandvæsen og hjemmeværnet rykkede onsdag ud til en voldsom brand i Funder ved Silkeborg.

Her var to lagerbygninger brudt i brand, og politiet bad onsdag aften alle i området om at passe på sig selv.

Torsdag morgen er status, at de to bygninger er helt nedbrændte.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi fik en anmeldelse kort før klokken 20, og branden var først under kontrol ved midnat. Det er mange kvadratmeter, der gået op i røg, siger vagtchef Jan Nørrerum.

Opfølgning brand Funder Kirkeby: Beboerne NØ for Funder Kirkebyvej i området omkring Funder Kirkeby Toften skal holde sig indendøre , lukke vinduer og døre og holde sig ude af røgfanen. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) February 6, 2019

Tage styrtede ned

Det er endnu uvist, hvorfor branden startede.

- Vi undersøger brandårsagen på et senere tidspunkt. Man kan godt komme ind i bygningen, men vi kan først lede efter spor, når der kommer noget dagslys, siger Jan Nørrerum til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen kom til skade ved branden, der brød ud i Funder Tømrer & Snedkerforretning på Funder Kirkevej.

Tagene i de to bygninger brød sammen i forbindelse med branden.

Ifølge vagtchefen havde politiet 'stor glæde af' hjemmeværnet, der blandt andet afspærrede området, hvor branden rasede.

Brandvæsnet kæmpede med flammerne i to lagerhaller på Funder Kirkevej. Foto: Google Maps

Mens branden stod på, drev der røg over Funder Kirkevej mod Funder Kirkebytoften. Her blev borgerne bedt om at holde sig inden døre, lukke døre og vinduer og i det hele taget være forsigtige.

Torsdag morgen er dette varsel fra politiet dog afblæst.

Branden i Funder Tømrer & Snedkerforretning blev anmeldt til politiet klokken 19.49 onsdag aften.

