Bygning brændt ned til grunden: Beredskab havde svært ved at finde branden

En bygning på Munkdrupvej 33 i Randers brændte natten til fredag ned til grunden.

Bygningen ligger på en markvej i det sydøstlige Randers omkranset af marker og krat.

Branden havde været i gang længe, da beredskabet nåede frem. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Klokken 01.51 fik Beredskab og Sikkerhed en anmeldelse fra en lastbilchauffør om branden. Lastbilchaufføren kunne se et orange skær fra motorvejen.

- I første omgang kørte vi til en forkert adresse. Vores vagtcentral får fat på vognmanden igen, så efter et stykke tid fandt vi det. Det ligger rigtig godt gemt, siger Per Allan Nielsen, der er indsatsleder ved Beredskab og Sikkerhed til TV2 ØSTJYLLAND.

Munkdrupvej 33 bliver ikke brugt til beboelse. Det er formentlig en form for jagthytte. Natten til fredag udbrændte bygningen. Foto: Google Street View

Ingen bopæl på adressen

Da slukningsmandskabet endelig nåede frem, var der ikke meget tilbage af bygningen.

- Det var helt udbrændt indvendig. Men det er ikke et hus med personophold i. Vi tror, at det er en form for jagthytte. Der er ingen bopæl på adressen, så politiet må i gang med at finde ejeren, siger Per Allan Nielsen.

Han vurderer, at branden havde været i gang længe, inden beredskabet nåede frem.

- Alle ydermurene står der, men alt det indvendige er brændt, siger Per Allan Nielsen.

Årsagen til branden er uvis.

Munkdrupvej ligger i det sydøstlige Randers. Foto: Google Maps