Overset fare: Håndværkerne er blandt de mest udsatte

Stadig et trygt arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets intensivering af tilsyn på området bliver dog mødt af glæde fra håndværkerne på byggepladsen ved Aarhus Universitet, for det er en god påmindelse om at bære de vigtige værnemidler.

- De er altid til rådighed. Så det er noget med at huske sig selv eller sin makker på, at ham eller hende skal have noget for ørene eller munden, siger Dennis Kjeldsen.

- Nogle gange kan det dog godt være, at man kommer til at springe over, hvor gærdet er lavest, indrømmer tømreren.