Byggeri-bommert: Lygtepæle placeret midt på fortov

Fodgængere på Søren Frichs Vej i Aarhus skal være særligt opmærksomme, når de bevæger sig rundt. I forbindelse med ombygningen af vejen er lygtepælene nemlig blevet placeret midt i fortovsfliserne.

Man kan ikke have lysmaster stående på den måde midt i et fortovsareal. Tyge Wanstrup, der er forvaltningschef Teknik- og Miljø, Aarhus Kommune

Hos Aarhus Kommune erkender man, at det er en fejl, og ”guderne må vide, hvordan det er sket”, som Tyge Wanstrup, der er forvaltningschef Teknik- og Miljø i kommunen, siger.

Derfor skal lygtepælene også tages op igen og flyttes.

- Vi kan sagtens se, at det her lidt ærgerlige udtryk, det har fået, er noget, der skal gøres noget ved. Man kan ikke have lysmaster stående på den måde midt i et fortovsareal, siger han.

Mekaniker Magnus Toustrup blev nødt til at kigge op fra sin telefon, da han kom gående ad Søren Frichs Vej. Ellers ville han være kollideret med en af lygtepælene. Han kalder det ”ikke særlig smart”, at de står midt i fortovet.

- Men det er jo næsten endnu dummere at flytte dem. Når de først står der, havde jeg nok bare ladet dem stå, siger han.

Ærgerlig brug af penge

Aarhus Kommune skal derfor nu have skaffet tilladelse til at rykke lygtepælene.

- Det er rigtig ærgerlig brug af penge, men det er noget, vi synes, vi bør gøre, siger Tyge Wanstrup.

Aarhus Kommune oplyser, at man vil undersøge sagen nærmere, så det ikke sker igen.

Det er her på Søren Frichs vej i Aarhus, at lygtepæle er blevet placeret midt på fortovet. Foto: Google Maps