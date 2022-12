For tredje gang: Nu skal der igen bygges på boldbaner

Klubben har i længere tid kæmpet imod forslaget, men det ser ikke ud til at have nyttet. 14 byrådmedlemmer stemte den 21. december for forslaget, mens 12 stemte imod.

- Det ville jeg være rigtig ked af, at vi faktisk er ude i, at de ældre og unge mennesker vi har, at de skal skifte klub, fordi vi ikke kan tilbyde de faciliteter, siger Nicolaj Simonsen, der er formand og træner i Stilling IF.

Får ny bane i erstatning

Placeringen på fodboldbanen er valgt, da det er tæt på byens skole, og så vil byrådet samtidig etablere en ny 8-mandsbane til fodboldklubben.

- Jeg håber, vi får løst problemet med pasningsbehovet i Stilling-området. Og så håber jeg også, at vi kan finde nogle erstatningsbaner til fodboldklubben, som de bliver glade for, siger Tage Nielsen (Rad. V.), der er formand for Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget i Skanderborg Kommune.