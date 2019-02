Byggeboom i Silkeborg: Nu blandt landets ti største kommuner

Lejligheder, rækkehuse og parcelhuse. Det skorter ikke på byggeprojekter i Silkeborg Kommune. Både i 2018 og året før blev der sat rekord i for, hvor mange der søgte om byggetilladelse i kommunen.

- Vi har en stor stigning i antallet af byggeansøgninger, siger Trine Skammelsen, der er chef for planlægning og byggeri i Silkeborg Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Faktisk så har presset på kommunens byggeri-afdeling været så stort, at afdelingen er blevet udvidet.

- Vi havde en periode over sommeren 2018, hvor vi havde så meget at lave, at det tog 78 dage at sagsbehandle ansøgningerne. Nu har vi sat ekstra hænder på opgaven og er nede på 27 dage igen, lyder det fra planlægningschefen.

Borgmester i Silkeborg Steen Vindum er stolt af byens byggeboom og befolkningstilvækst.

Stolt borgmester

Og udviklingen fortsætter.

- Byggekranerne i Silkeborg er kommet for at blive, lyder det fra en stolt borgmester Steen Vindum (V).

Han glæder sig over de mange nye byggerier og ikke mindst de mange nye borgere, som flytter ind.

Med lidt over 93.000 borgere i kommunen har Silkeborg nemlig sneget sig op i topti over de største kommuner i Danmark, når man ser på indbyggertal. Og det varmer Steen Vindums borgmesterhjerte.

- Som borgmester bliver jeg en lille smule glad og en lille smule stolt, når jeg ser Silkeborg poppe op blandt de 10 største kommuner i Danmark, siger Steen Vindum (V).

Nummer Kommune Folketal 1/1-2019 1 København 623.404 2 Aarhus 345.332 3 Aalborg 215.312 4 Odense 204.182 5 Esbjerg 115.652 6 Vejle 114.83 7 Frederiksberg 103.96 8 Randers 97.909 9 Viborg 97.113 10 Silkeborg 93.054

Tak til motorvejen

Ifølge Danmarks Statistik har Silkeborg Kommune de seneste ti år fået 5000 flere borgere.

Men hvad er det så, der får folk til at vælge at flytte til Silkeborg?

Borgmester Steen Vindum mener, at en stor del af befolkningstilvæksten skyldes de nye muligheder for hurtigere at komme til og fra byen.

- Vi har fået en motorvej, som kobler Silkeborg tættere på omverdenen, og gør det muligt at nå mange flere arbejdspladser, når man bor her i byen, lyder hans forklaring.

Silkeborg Kommune er især kendt for sin skønne natur. Den har også noget at sige for mængden af tilflyttere, vurderer kommunens udviklingschef. Foto: Michael Bernstorff

Natur og relationer

Kommunens udviklingschef Gregers Pilgaard er enig, men nævner også skoven, søerne og de dygtige virksomheder i kommunen.

- Silkeborg kan meget. Vi er mest kendt for vores natur. Vi har også et dynamisk erhvervsliv. Vi har også fået en motorvej, og den har sat turbo på vores by, siger udviklingschefen.

- Vi ved, at jobmuligheder er en flyttefaktor, og det samme er relationer – altså om man kender folk, der bor det sted man flytter hen til. Måske er man vokset op der, eller måske har man selv boet der. Det er to meget kraftige flyttefaktorer.