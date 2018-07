Byggeboom i Randers: Grunde går som varmt brød

Der bliver muret op, lagt gulv og isoleret på livet løs i Randers. Her har 2018 nemlig været et godt år, når det kommer til salget af byggegrunde.

Flere og flere vælger nemlig at bygge deres drømmehus i Randers Kommune.

Jeg tror også meget snart, at vi passerer salgstallene fra 2017. Torben Hansen (S), borgmester, Randers Kommune.

- Her i 2018 har vi solgt flere byggegrunde i det første halve år, end vi gjorde i hele 2016, og jeg tror også meget snart, at vi passerer salgstallene fra 2017, siger Torben Hansen (S), der er borgmester i Randers Kommune.

I 2018 er der indtil videre solgt 43 byggegrunde, mens der i hele 2016 blev solgt 41 grunde. Torben Hansen fortæller, at kommunen da også har forsøgt at tiltrække nye beboere.

- VI har lavet ’Åben Grund’-arrangementer, og vi har også lavet mange kulturelle arrangementer – fx Star Wars-festival og alt muligt mellem himmel og jord, siger han.

Tæt på natur og by

Det er særligt i områder som Romalt, Dronningborg og Munkdrup, at der er gang i salget af grunde. Netop i Munkdrup bor Bjarne Vilsgaard og Pernille Jespersen, som var de første tilflyttere på en nybyggervej.

- Vi ledte efter et sted, hvor vi kunne få naturen, men samtidig være i byen – og det får vi her. Vi er tæt på alting, siger Bjarne Vilsgaard og fortsætter:

- Der er mange fordomme om Randers, og jeg synes det er synd. Randers er en dejlig by, og der sker en masse kulturelt.

Borgmesteren mener også, at infrastruktur og kombinationen af by og natur har stor indflydelse på, at så mange for tiden vælger at bygge på grunde i nærheden af Randers.

- Det er nemt at komme til Aarhus, vi ligger op ad Randers by, der er stærk trafik, stærk kultur og så er der en fantastisk natur.

I alt er der lige nu 165 byggegrunde til salg i Randers Kommune. Endnu flere er dog på vej - blandt andet i Øster Tørslev, som ligger nordøst for byen.