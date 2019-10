Byfest skaber overraskende overskud - går til udvikling af byen

Det er ikke for sjov, når de fester i Hørning.

Eller det kan godt være, det faktisk var sjovt, men udover det gav det et overskud på 150.000 kr., da foreningen Hørning Fester bød op til dans den 28. september.

Læs også Stjålne kirkestole fundet dumpet på parkeringsplads

Penge, der nu skal gå til idrætscenteret i Hørning, der ligger mellem Aarhus og Skanderborg.

Havde ikke regnet med det

Festen var det første arrangement fra den nystartede forening, der begyndte sit arbejde i november sidste år.

- Vi var overraskede over resultatet, det havde vi ikke troet. Vi var nogle frivillige, der syntes, der skulle være noget aktivitet i byen. Hørning er efterhånden så stor, at det var på sin plads med en fest, siger Michael Klintby, formand for Hørning Fester, til TV2 ØSTJYLLAND.

Når Le Freak ikke var på, spillede en DJ. Foto: ARDK Photography

Udover at holde en fest så er motivationen bag foreningen at støtte kultur- og ungdomslivet i Hørning, der rummer godt 8.000 indbyggere.

Derfor går alle 150.000 kr. til Hørning Idrætscenter.

- Vi mangler ekstremt meget en hal, og det prøver vi så at skubbe lidt til med de her penge, siger Michael Klintby, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommer ikke af sig selv

Det flotte resultat er et produkt af, at byen generelt har bakket op om projektet.

Læs også Torben er buret inde i fransk fængsel, men kan nu vende hjem

- Vi har brugt ekstremt meget tid på det, men der har også været stor opbakning fra firmaer og folk i byen, siger Michael Klintby, til TV2 ØSTJYLLAND.

Blandt andet blev der arrangeret et amerikansk lotteri, som byens virksomheder har bidraget med gaver til, og det har også været muligt at købe et sponsorat ved festen.

Byens slagter sørgede for en stor buffet, og bageren leverede desserten. Foto: ARDK Photography

Og så blev der solgt 611 billetter til en pris på 425 kr.

Flere ville gerne have deltaget, men man vurderede, at hallen ikke skulle fyldes mere op.

Læs også Godt nyt på lille ø - nu vender sommerlægen måske tilbage

Kommer igen næste år

Festen var foreningens første. Men selvom det var hårdere at stable på benene, end de lige havde regnet med, så har de tænkt sig at gentage succesen.

- Vi har lige haft bestyrelsesmøde, og alle vil have en omgang mere næste år. Vi har lært en masse og fundet en skabelon. Men det skal ikke bare være det samme næste år, siger Michael Klintby, til TV2 ØSTJYLLAND.

Næste års eventuelle overskud kommer til at gå til et nyt formål, der skal fremme det sociale samvær i byen. Foto: ARDK Photography

Datoen har de fastlagt. Den 19. september 2020 åbner de igen dørene i Hørning Idrætscenter.

- Så vi skal ud at hyre et nyt band, og så skal folk blæses bagover, når de træder ind. Det må gerne være lidt luksus og ikke bare en halfest, siger Michael Klintby, til TV2 ØSTJYLLAND.