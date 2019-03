Byens øjebæ får nyt liv: Endelig kan nedrivningen begynde

Sagen om den gamle købmand i Spørring, der har ligget i ruiner efter en brand i sommer, får nu en afslutning.

Jeg har allerede talt med nedrivningsfirmaet, der kan gå i gang med nedrivningen Ergün Gövercile, medejer

- Det er meget glædeligt, at vi nu har fået et forligstilbud fra forsikringsselskabet, der imødekommer vores krav og er villige til at betale de 4 millioner kroner, fortæller advokat Peter Blendstrup Nielsen.

De to parter skal inden for de næste par dage skrive under på den endelige aftale, hvilket betyder, at planerne for nedrivningen kan realiseres.

- Jeg har allerede talt med nedrivningsfirmaet, der kan gå i gang med nedrivningen, så i dag eller i morgen bliver der sendt en gravko derned, fortæller Ergün Gövercile til TV2 ØSTJYLLAND.

På den gamle grund skal købmandsbygningen genopføres på samme måde som før. Foto: Privat - illustration

Trukket i langdrag

Efter en længere kamp med forsikringsselskabet Købstædernes Forsikring har købmandsruinens skæbne været ukendt.

Hvis vi ikke finder en løsning nu, går vi i retten. Vi vil ikke være til grin mere Peter Blendstrup Nielsen, advokat

- Hvis vi ikke finder en løsning nu, går vi i retten. Vi vil ikke være til grin mere, fortalte advokat Peter Blendstrup Nielsen fredag.

Planen er at genopføre købmandsbygningen på samme måde som før. Samtidig skal der laves lejligheder og muligvis et menighedshus på grunden i midten af Spørring.

Det ligner jo en ruin og er under al kritik. Det ser træls ud og er et trist syn lige midt i byen Jakob Dahlstrøm Jensen, formand for borgerforeningen i Spørring

Natten til den 11. juli i år brændte bygningen, der også husede et pizzeria, ned til grunden, og siden har beboerne i byen ventet utålmodigt på at få ruinerne fjernet.

- Det ligner jo en ruin og er under al kritik. Det ser træls ud og er et trist syn lige midt i byen, sagde formand for borgerforeningen i Spørring, Jakob Dahlstrøm Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND i oktober 2018.