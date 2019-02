Bydel har samlet flest plastiklåg til gavn for miljøet

2,4 mio. plastik fra Arlas mælkekartoner! Det har danskerne indsamlet siden 2015, og i løbet af det seneste år har især Aarhus-bydelen Tilst skilt sig ud.

Ud af de 438.000 låg, der blev samlet i hele Danmark, kommer de 48.000 af dem nemlig fra Bilka i Tilst. Dermed er byen den, der har bidraget med flest plastiklåg til indsamlingen.

Genanvendelse af emballage kan kun lade sig gøre med danskernes hjælp. Vi vil derfor gerne sige stort tak til alle dem, der har indleveret deres låg fra mælkekartonerne. Jakob B. Knudsen, landedirektør Arla Danmark

- Det er fantastisk at se, at så mange støtter op om indsamlingen år efter år. Vi arbejder hårdt for at blive endnu bedre til at passe på miljøet, og netop genanvendelse af plastik er et vigtigt skridt på vejen, siger landedirektør i Arla Danmark, Jakob B. Knudsen, i en pressemeddelelse.

- Indsamlingen af de 2,4 mio. plastiklåg betyder, at vi kan genanvende den bioplast, som vores plastiklåg er lavet af. Lågene bliver blandt andet genanvendt til at producere de velkendte, grønne mælkekasser, fortsætter han.

Imponeret over kunderne

De genanvendelige plastiklåg er afleveret i Bilkas butikker, og det er således hos Bilka i Tilst, at der er blevet indleveret flest.

Det glæder butikskæden.

- Vi er virkelig imponerede over kundernes indsats. Det er et overvældende resultat, at der er indsamlet knap 2,5 mio. plastiklåg, og vi er glade for den store opbakning til indsamlingen. Det er super dejligt at opleve, at forbrugerne også anvender Bilka til at aflevere deres affald til genanvendelse for miljøets skyld, siger marketingchef i Bilka, Tore Nederland, i en pressemeddelelse.

Plastiklågene genanvendes til blandt andet de ikoniske grønne mælkekasser. Foto: Colourbox

Indsamling fortsætter

Plastiklågene er produceret af 100 procent biobaseret plast, der er lavet af CO2-neutrale biomaterialer som fx sukkerrør. Det betyder, at mælkelågene kan blive genanvendt igen og igen – eksempelvis til Arlas grønne mælkekasser.

Derfor har Arla siden 2015 indsamlet lågene i kampagnen 'Brug Låget'.

- Genanvendelse af emballage kan kun lade sig gøre med danskernes hjælp. Vi vil derfor gerne sige stort tak til alle dem, der har indleveret deres låg fra mælkekartonerne. Det betyder, at vi gennem initiativer som Brug Låget, i fællesskab med den danske befolkning kan arbejde for en grønnere fremtid, siger Jakob B. Knudsen fra Arla.

Indsamlingen fortsætter i 2019, hvor den løber fra 1. februar til 31. marts.