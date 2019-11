Bydel får op mod 150 nye p-pladser og flere grønne områder

Alle, der har kørt rundt omkring Ingerslevs Boulevard i Aarhus, ved, at det kan være svært at finde en ledig p-plads. Og hvis man er heldig, er der en god sandsynlighed for, at man skal lave en parallelparkering.

Det bliver der nu lavet om på.

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har iværksat en plan om at lave mellem 110 til 150 nye p-pladser i området. Og en del af pladserne bliver fundet ved at lave parallel-parkeringspladser om til skrå båse.

Kortet her viser kommunens planer for Frederiksbjerg. Foto: Aarhus Kommune - Teknik og Miljø

Det bunder i et møde på Frederiksbjerg Skole, hvor omkring 200 lokale mødte op.

- Der er mangel på parkeringspladser i det område, og det er et ønske, som fællesrådet har haft, siger rådmand Bünyamin Simsek (V) til TV2 ØSTJYLLAND og uddyber:

- Det er utrolig vigtigt, at vi laver lokale løsninger, og vi er glade for, at fællesrådet har involveret sig. Når man udviser den her meget engagerede og konstruktive tilgang, kommer vi godt i mål.

Træer får hjælpende rolle

Til mødet blev der også givet udtryk for et ønske om flere grønne områder og en fredeliggørelse af Frederiksbjerg. Det får de også opfyldt.

Sådan her kommer Gerlachsgade på Frederiksbjerg til at se ud. Foto: Aarhus Kommune - Teknik og Miljø

- Gaderne i området bliver brugt som smutveje, så derfor laver vi ensretning på flere gader, som de lokale beboere kender, men for alle os andre kommer det til at være som en labyrint, siger Bünyamin Simsek.

De kommer også til at plante 60 nye træer på torve og gader, og nogle af træerne kommer til at have en særlig funktion i forhold til parkeringsbåsene.

- Man kan nemt overse en gul trekant, der markerer, hvor tæt man må parkere på et kryds. Men det er sværere at overse et træ, så vi kommer til at plante træer i forlængelse af p-pladser, der hvor det kan lade sig gøre, siger rådmanden.