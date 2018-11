Butiksindehaver om butiksdød: Vi skal stoppe med at give andre skylden

Butiksliv er efterhånden blevet et ord, der efter få måneder efterfølges af butiksdød. I Randers Midtby er omkring 29 lokaler enten til salg, til leje eller tomme, og ansvaret bliver ofte placeret på konkurrencen fra internetbutikker, storcentrene eller noget helt tredje.

Det viser en optælling på Østervold, Nørregade, Snaregade, Vester Kirkestræde, Kirkegade, Middelgade, Storegade, Østergrave, Trangstræde og Dytmærsken, som TV2 ØSTJYLLAND har lavet.

Læs også Skelet fundet i kælder under bibliotek

Men hvis byen skal komme butiksdød til livs, så ligger en stor del af løsningen måske hos de forretningsdrivende selv, lyder det samstemmende fra to forretningsdrivende i det centrale Randers.

Jeg kører til Randers for at handle, fordi det er sådan en dejlig handelsby, og de har nogle gode butikker. De har nogle gode varer og en super service. Så kører man gerne efter det. Jette Skjøtt Winther, Mariager

- Som veletableret butik i byen, så tror jeg det handler om at kigge indad og tænkte på, hvad man kan tilbyde kunderne for at få dem ind i sin butik. Nogle gange lige gå tre meter tilbage tænke ”jeg skal have noget, naboen ikke har”, siger Eva Kristensen, der har butikken Nørrebro i Randers.

Viktorya Svensson åbnede tidligere i år butikken Sy Selv i Randers, og hun har ikke fortrudt et sekund, at hun tog chancen, selvom hun erkender, at det er hårdt arbejde at drive en butik.

- Man skal være stærk, og man skal være modig. Det er ikke let at drive sin egen forretning. Man skal have tålmodighed og så skal det nok gå alt sammen. Jeg tror, man skal lade være med at give andre skylden, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Service er vigtigt

Manglen på parkeringspladser tæt på og kompaktheden i storcentrene bliver ofte nævnt, når butiksdød skal forklares, men hvis man gør det rigtigt, betyder den slags udfordringer måske ikke noget.

Viktorya Svensson siger, at det kræver styrke og mod at drive sin egen butik.

- Først tror jeg, det er service, det handler om. Hvis folk følger sig glade og veltilpas, når de kommer ind i butikken, og de mærker, at der er en service, så betyder det altså ikke noget, at folk skal gå lidt længere, siger Eva Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Skilte som disse er der efterhånden kommet mange af i butikkernes vinduer.

Og der er måske noget om snakken. Flere af de faste kunder i Randers’ midtby tager nemlig regelmæssigt længere køreture for at komme dertil.

- Jeg kører til Randers for at handle, fordi det er sådan en dejlig handelsby, og de har nogle gode butikker. De har nogle gode varer og en super service. Så kører man gerne efter det. Jeg synes, der er hyggeligt hernede i midtbyen frem for at gå i et upersonligt center, siger Jette Skjøtt Winther fra Mariager.

Jette Skjøtt Winther kører gerne lidt længere for god service i hyggelige omgivelser.

Selvom det går godt for de to randrusianske butikker, er der dog unægtelig kommet mere konkurrence til butikslivet i bymidterne.

Læs også Aarhus bliver vært for næste års Michelin-stjerner: Her skal de uddeles

- Jeg har ikke en direkte løsning på det hele, men jeg tror, at vi skal tage ansvar for Randers City og gøre noget selv, siger Viktorya Svensson.

Bymidten i fremgang, mener forening

Hos Randers City mener citychef Mette Bræmer-Jensen, at bymidten er i fremgang. I et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND forholder hun sig dog ikke til antallet af lokaler, der ikke er i brug.

- Vi ved faktuelt, at størstedelen af butikkerne samt café og restaurationer melder om fremgang på både antal kunder samt omsætningen, skriver hun og understreger, at det bygger på indextal og analyser.

Mette Bræmer-Jensen fremhæver blandt andet samarbejdet med Randers Kommune om at øge tilgængeligheden. Og så erklærer hun sig enig i, at de forretningsdrivende selv har et ansvar for, at det går godt i bymidten.

- Det er vi helt enige om. Her er det alle parter, der skal bidrag. Det er vigtigt med samarbejde, og at alle gør en fælles indsats, skriver hun.