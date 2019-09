Butikscenter stod gabende tomt: Nu er nyt sundhedshus flyttet ind

Det er nærmest en spøgelsesbygning, der har mødt borgerne, når de er gået forbi det gamle indkøbscenter i Hadsten.

Supermarkedet Meny lukkede i januar 2016, og fra da af lukkede eller flyttede nærmest alle andre butikker ud af Hadsten Centret. Men i dag kunne centeret på ny slå dørene op – nu som sundhedshus, hvor en bred vifte af sundhedsaktører er flyttet ind.

I det nye sundhedshus kan borgerne finde alt fra fysioterapeuter, kiropraktorer, praktiserende læger, et apotek og et helt nyt motionscenter.

Og det til stor glæde for de lokale, der i dag var mødt op til den officielle indvielse af sundhedshuset:

- Det var lidt en spøgelsesbygning igennem et par år, hvor der ikke rigtigt var nogen, der vidste, hvad der skulle ske, og det var jo super ærligt, fordi vi jo gerne vil være en by der tiltrækker mennesker og tilflyttere. Så det her initiativ er sindssygt fedt, siger Jeppe Horn, der er vokset op i Hadsten, og i dag benyttede sig af det nye motionscenter i sundhedshuset.

Lars Persson og en række andre sundhedsaktører i Hadsten er gået sammen om at åbne Sundhedshuset Hadsten, der i dag blev officielt indviet.

Et aktivt omdrejningspunkt i Hadsten

Centret blev bygget i 1986 som et stort center, der skabte liv og var et anker, der holdt byen sammen. Da størstedelen af butikkerne havde drejede nøglerne om efter lukningen af Meny, slog lokale kræfter til.

Hadsten Apotek med Lars Persson i front, samt kiropraktorerne Pia og Anders Tromholt og fysioterapeut Karsten Høgh købte store dele af Hadsten Centret, så de sammen kunne bruge centrets gode placering til at skabe nyt liv med Sundhedshuset Hadsten.

- Vi har en vision om, at det her sundhedshus skal være et aktivt omdrejningspunkt i Hadsten. Vi håber, at borgerne i Hadsten og udenfor byskiltene vil bruge huset aktivt. Både når man skal herned - men også til andre ting. Derfor er vi også åbne for, hvis nogle har ideer til, hvad huset ellers kan bruges til i et sundhedsfagligt koncept, siger Anders Christensen, der er bestyrelsesformand for Sundhedshuset Hadsten.

Det er let for borgerne, og jeg bruger selv kiropraktoren her, siger Anders Christensen.

Sundhedsaktørerne taler mere sammen

Lægehuset Østergade flyttede ind i sundhedshuset den 1. juni. Og der har kun været positivt at sige om den nye placering, der har givet lægerne mulighed for at udvide, siden da:

- Det er rigtig vigtigt, at Hadsten Centret blev ombygget til sundhedshus, for nu er der simpelthen kommet liv i midtbyen igen på den her side af banen. Det, at man har samlet flere sundhedsaktører på samme område, gør jo helt klart at vi taler mere sammen. Det kan jeg allerede mærke nu, siger Lone Overgaard, praktiserende læge i Lægehuset Østergade.

Også borgmesteren glæder sig over, at det gamle center er blevet fornyet, og der er kommet nyt liv til byen:

- Jeg er helt sikker på, at det, at man samler aktørerne kan være med til at øge sundheden og sikre, at folk får en god behandling. Det her et sted som kommer til at samle. Alene det, at der ligger et motionscenter, gør jo, at der bliver trafik i huset hele tiden. Det er langt bedre end tomme butikker, siger Nils Borring (Soc. dem), borgmester i Favrskov Kommune.

