Butikscenter lå øde hen: Nu er situationen en hel anden

Det lokale butikscenter i Hadsten har gennemgået noget af en forvandling. For et år siden var der nærmest kun apoteket og en boghandel tilbage i centret, hvis deroute for alvor begyndte, da en supermarkedskæde lukkede.

Nu er situationen en hel anden.

I dag kan jeg da godt se, at det var noget af et sats. Hvad havde jeg lige gang i? Jeg tog en chance, intet var lejet ud fra start, men man skal tro på det, man sætter i gang. Lars Persson, udlejer og apoteker

Apotekeren Lars Persson satte nemlig gang i et projekt, der skulle omdanne centret til et stort sundhedshus. Og planen lykkes.

- Det hele er nu lejet ud, så det er en succeshistorie. Det er en kæmpe lettelse, og jeg er rigtig glad og stolt over, at det lykkes. Centret var helt nede at vende, men er nu på fode igen, siger Lars Persson til TV2 ØSTJYLLAND.

Gik galt da Meny lukkede

Nedturen begyndte, da supermarkedet Meny lukkede i januar 2016, og de følgende måneder og år fulgte mange forretningsdrivende med ud af centret.

Der var nødt til at blive tænkt nyt, hvis der igen skulle komme liv i butikscentret, og planen blev at fokusere på sundhed.

Først flyttede en fysioshop og en kiropraktor ind, og den 1. juni åbnede et lægehus med 10 klinikker. I det gamle Meny åbner et stort motions- og fitnesscenter efter planen den 22. juli.

Hadsten Centret - I januar 2016 lukkede supermarkedet Meny. - I den følgende tid blev kundestrømmen kraftigt reduceret, og alle butikker på nær to valgte at flytte eller lukke. - De butikker, som forlod centret, var: Smykkebutikken Anytime, Herretøjsbutikken Marcus, Hadsten Optik, Evita dametøjsbutik, Centerfrisøren, Kids Deluxe børnetøj og lingeributikken. - Til januar næste år flytter Bogormen ned til Søndergade. - Nye forretningsdrivende kommer nu til. I januar og februar flytter Fysioshoppen og en kiropraktisk klinik ind i underetagen, ligesom et lægehus i løbet af foråret rykker ind overfor. - Til sommer åbner et stort motions- og fitnesscenter i Menys gamle lokaler. - Også en bager med café og et nyt supermarked er i spil til at flytte ind i området omkring centret. Kilde: Lars Persson

Bager fuldender centret

Seneste skud på stammen og den forretning, der fuldender centret og sørger for fuldt hus, er bageriet Mester Jacob. Det overtager boghandlerens tidligere lokaler.

Boghandleren valgte at flytte ned i gågaden efter flere trange år i Hadsten Centret.

Vi har ikke plads nok til at producere, det vi gerne vil. Vi vil også gerne have en café. Jacob Overgaard, bager

- Vi har tænkt på det i en del år, og nu er den rigtige mulighed der. Det hænger også sammen med, at broen i Hadsten skal lukkes, og det går ud over vores butik, har bager Jacob Overgaard fra Mester Jacob tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har ikke plads nok til at producere, det vi gerne vil. Vi vil også gerne have en café, lød det videre fra Jacob Overgaard.

Nødt til at have et koncept

Det kombinerede bageri og café åbner i centret i slutningen af september.

Apoteker Lars Persson opfordrer andre til at kaste sig ud i lignende projekter, men man skal gøre sit hjemmearbejde.

- Man er nødt til at have en plan og et koncept. Vores sundhedshus er ikke konjunkturafhængigt og kan heller ikke for alvor rammes af internethandel. Jeg tænker, at det godt kunne rulles ud andre steder, siger han.

Hadsten Centret fejrer den nye virkelighed med en fest den 14. september.