Butikker gemmer cigaretterne væk: Færre køber dem

Cigaretter og tobaksvarer skal være mindre synlige i de danske butikker. Det har koncernen Salling Group besluttet, og fra 1. oktober er der derfor et sort lamelgardin foran denne type varer i alle Føtex, Bilka og Salling-forretninger.

- Jeg synes, at det er en rigtig god idé, hvis vi kan være med til, at unge mennesker ikke starter med at ryge, siger varehuschef i Føtex i Skejby Centret, Lars Lind, til TV2 ØSTJYLLAND.

Baggrunden for at gøre cigaretterne usynlige er nemlig, at det gerne skulle få færre – især unge – til at ryge. Allerede nu viser det sig nemlig, at salget daler.

- Vi dækkede dem til onsdag i forrige uge, og det har haft en effekt. Salget af cigaretter er faldet en smule, siger Lars Lind.

VIDEO: Varehuschefen i Føtex i Skejby Centret bakker op om idéen med at gemme cigaretterne bag et sort gardin.

Tobakssalget falder markant

I juli blev ordningen indført i Netto-butikkerne landet over, og her er der således endnu bedre mulighed for at se på, om tiltaget har en betydning. Og det har det.

Salling Group har lavet stikprøver i blandt andet fem østjyske Netto'er, og her er tobakssalget faldet med mellem 16-31 procent.

- Det er jo altså også stadig muligt at købe tobak, og vi har fortsat fuldt sortiment af cigaretter, men hvis vi kan være med til at skabe en røgfri generation i 2030, så bakker vi op omkring det, lyder det fra varehuschefen.

Nedgang i salget Salling Group har i fem uger fra midten af august til midten af september lavet stikprøveundersøgelser af tobakssalget i de Netto-butikker, som fra juli har haft gemt tobakken.



Sådan så det ud i fem østjyske butikker:

Netto, Finderupvej 1-3, 8000 Aarhus, Danmark - nedgang i salget på 31 pct.

Netto, Storcenter Nord, Aarhus N - nedgang i salget på 27 pct.

Netto, Rådmands Blvd. 45, 8900 Randers C - nedgang i salget på 19 pct.

Netto, Beder Landevej 67, 8330 Beder - nedgang i salget på 17 pct.

Netto, Thorvaldsensgade 22-24, 8000 Aarhus - nedgang i salget på 16 pct.



Kilde: Salling Group

Ryger tror ikke på tiltaget

Han har endnu ikke hørt om nogle reaktioner på butikkens skjulte tobak, men TV2 ØSTJYLLAND fangede en kunde mandag eftermiddag, som ikke var udbredt begejstret.

Poul Erik Hansen tror nemlig ikke på, at det på lang sigt har en effekt, at cigaretterne nu ikke er synlige i Føtex.

Det er et udmærket forsøg, men de unge kigger efter de ældre og lærer på den måde at ryge. Jeg begyndte selv at ryge, fordi min far og min bror røg. Poul Erik Hansen, kunde i Føtex

- Det er et udmærket forsøg, men de unge kigger efter de ældre og lærer på den måde at ryge. Jeg begyndte selv at ryge, fordi min far og min bror røg, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Rygeren mener altså ikke, at det er på grund af reklamer og de farverige pakker, unge begynder at ryge.