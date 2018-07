Busserne holder stille i Randers resten af dagen

Det er onsdag eftermiddag og aften ikke muligt at tage bybussen i Randers som normalt. Chaufførerne har nemlig parkeret busserne i garagen og er gået til fagligt møde. Busserne kører tidligst igen torsdag morgen.

Det bekræfter Midttrafik over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har intet ekstra at sætte ind, så lige nu er al drift indstillet. Vi har været i kontakt med selskabet Nobina, der har chaufførerne ansat. Herfra ved man endnu ikke, hvorfor chaufførerne har indstillet arbejdet, siger leder af trafikservice hos Midttrafik, Martin Tams, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sur over advarsel til tillidsmand

Det mener 3F i Randers dog, at Nobina burde vide.

- Chaufførerne har indstillet arbejdet og holdt møde, fordi de er utilfredse med, at en tillidsmand har fået en skriftlig advarsel, og at to afløsere ikke er blevet fastansat som lovet, siger transportgruppeformand hos 3F i Randers, Jens Laursen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge ham vil chaufførerne ikke gå i arbejde igen, før advarslen bliver trukket tilbage, og de to personer får en fastansættelse.

Midttrafik fortæller onsdag kl. 16, at driften er indstillet resten af dagen. Midttrafik beklager over for de berørte kunder.

Frygter for sur mælk

En af de kunder er Else Christensen, der efter en indkøbstur i midtbyen, ikke kunne komme hjem med bussen som planlagt.

- Jeg er da træt af at komme senere hjem, men det betyder nu ikke så meget for mig. Der er ingen, som venter på mig, jeg er alene. Men jeg har købt jordbær og mælk, som jeg frygter bliver sur, sagde hun tidligere på dagen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun håbede på, at busserne kom i drift igen, for der var allerede lang ventetid på en taxa i eftermiddags. Desværre skete det jo så altså ikke, så Else Christensen og mange andre randrusianere måtte komme hjem på anden vis.

Else Christensen ventede onsdag eftermiddag forgæves på bussen på Randers Busterminal.

Dårlig timing af Nobina

Jens Laursen fra 3F Randers kan godt forstå chaufførernes frustrationer.

- Men jeg har naturligvis bedt dem om at genoptage arbejdet, fordi det er en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Jeg vil da sige, at det er dårlig timing af Nobina med den skriftlige advarsel. Desværre har vi set det før hos selskabet på Sjælland, siger Jens Laursen.

Der er derfor ingen tidshorisont for, hvornår busserne kører igen. Som minimum kører de ikke resten af onsdagen. Ifølge Jens Laursen mødes chaufførerne igen torsdag kl. 7, og først efter det kan busserne komme på vejene.

De blå regionalbusser kører som normalt, da det er andre selskaber, der står for driften af dem - dog kan der forekomme forsinkelser.

