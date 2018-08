Busselskab står uforstående over for dumpede busser

- Havde jeg vidst det, så havde jeg ikke sat dem i drift.

Sådan siger medindhaver af P.P. busser Harris Bahtijarevic til TV2 ØSTJYLLAND, efter der igen torsdag har været problemer med shuttlebusserne på årets Smukfest.

Onsdag og torsdag har Sydøstjyllands Politi kontrolleret de busser, der fragter tusindvis af festivalgæsterne på Smukfest til og fra festivalen fra de omkringliggende campingområder eller inde fra Skanderborg by.

Onsdag dumpede 11 ud af 18 busser kontrollen og blev sendt til syn. Torsdag var der igen kontrol af busserne, og her var den gal med seks ud af ni busser.

- To af de busser vi gav kørselsforbud i går, de har også været her i dag, og de er nu taget helt ud af drift. Det var stadigvæk ikke i orden, siger Stig Simonsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den ene bus havde defekte bremser, og den anden havde en styrefejl. Det er alvorligt, og busserne skal være i orden, når de kontrollerer gæsterne.

- Det synes vi, ikke er i orden. Vi havde helst set, at det hele var, som det skulle være, siger Stig Simonsen.

Der var lang kø til busserne fra campingområdet Kærligheden.

- Uforklarligt

Medindehaver af P.P. busser som ligger i Hasselager siger, at busserne er blevet ordnet.

- Dem der har været fejl ved, dem kører vi til syn og får dem tilbage, fortæller Harris Bahtijarevic, medindehaver af P.P. busser til TV2 ØSTJYLLAND

Harris Bahtijarevic står uforstående overfor, at de igen dumper kontrollen.

- Alle de forbehold vi har gjort. Især dem der er kasseret nu, de er blevet synet inden for et par måneder. Hvad der er så sket, efter de er kommet til festivalen og kasseret, det er uforklarligt.

Busserne bliver testet på vej ind til pladsen.

- Det er på grund af småting. Dem der har været fejl ved, dem kører vi til syn, og får dem tilbage, siger Harris Bahtijarevic.

Busserne er presset

Han mener at forholdene gør, at busserne bliver ekstra presset.

- Der bliver bremset meget, og der bliver accelereret. Det er hårde forhold, det er ikke forhold, som en bus normalt er bygget til, siger Harris Bahtijarevic.

P.P. busser har omkring 15 busser kørende til festivalgæsterne. De bruger hvert minut på at udbedre fejlene, som politiet har påpeget.

- Vi har været i gang hele natten og i dag, og sender dem til syn og retter fejlen og tilbage til Skanderborg, siger Harris Bahtijarevic.

Lange køer

Kontrollen med busserne har været til stor gene for festivalgængerne.

- Det er mega irriterende, fortæller Victor Bang, som ligesom mange andre må gå de 2-3 kilometer, der er fra campingområderne og ind til festivalen.

- Vi skal gå længere, og der er bare lang transportid, vi mister tid, siger Emil Hansen.

Ifølge politiet så er det busselskabet egen skyld, at det her opstår.

- Hvis de havde været i orden, så havde det været en meget lille gene, siger politikommissær Stig Simonsen.

Det er for festivalgæsternes egen skyld, at politiet holder et vågent øje med busserne.

- Det gør vi på grund af sikkerheden. De skal kunne komme sikkert frem, og vide at busserne også er i orden, siger Stig Simonsen, politikommisær, Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Harris Bahtijarevic forventer ikke, at der vil være flere problemer med busserne, da fejlene snart er ordnet.

- Det regner jeg med. Aftenen i går og i dag, har vi brugt på at rette op på fejlene. Vi bruger hvert minut på at rette det, så vi kan komme videre, siger Harris Bahtijarevic.

Kontrollen foregår på Dyrehaven, som er vejen hen til Smukfest.