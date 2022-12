Vital buslinje for øboere skulle spares væk - nu er der godt nyt

Beslutningen kommer efter et møde i Udvalget for Regional Udvikling onsdag, og ændringen glæder borgmester i Odder Kommune.

- Det er vi rigtig glade for. Det er dejligt, at der er blevet lyttet til os, siger Lone Jakobi (S).

Har kæmpet for ruten

Sammen med Samsøs borgmester har Lone Jakobi flere gange klaget til Region Midtjylland over deres beslutning om at spare ruten fra Odder til Hou væk.

- Vi synes, det er for dårligt, fordi bussen forbinder Hou og Samsø, og derfor dækker et regionalt behov, siger hun.

Region Midtjylland har ansvaret for de regionale busruter, der kører mellem to eller flere kommuner, og valget om at bevare ruten er også besluttet med det in mente.

- Vi anerkender, at busruten har regionale forpligtelser for at binde Samsø og resten af regionen sammen, siger Bent Graversen.