Buschauffør var plørefuld: Sådan kontrollerer busselskaberne deres ansatte

Når du hopper ind i en bus, skal du kunne føle dig tryg og være helt sikker på, at chaufføren er i stand til at sidde bag rettet.

Tirsdag eftermiddag gik det dog galt, da en 49-årig chauffør fra busselskabet Aarhus Sporveje kørte rundt i Aarhus Midtby med bussen fuld af passagerer, mens han var spirituspåvirket.

Læs også Spritstiv buschauffør kørte ind i et træ: Passager stoppede bussen

I modsætning til andre busselskaber her i landsdelen kontrollerer Aarhus Sporveje ikke deres chauffører, når de møder ind på arbejde. De nøjes med at lave stikprøvekontroller i ny og næ.

Ifølge HR-chefen ved Aarhus busselskab har denne form for kontrol virket fint indtil nu.

Sådan en sag her giver anledning til at se indad og overveje, om vi gør det rigtige, og om vi gør det godt nok, men om vi ændrer på det, skal jeg ikke kunne sige Bjarne Larsen, HR-chef, Aarhus Sporveje

- I de 16 år jeg har været ansat, har jeg oplevet en lignende situation en gang. Det er rigeligt, og dem ønsker vi ikke flere af, men det er svært at kontrollere, siger HR-chef ved Aarhus Sporveje Bjarne Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Gårsdagens situation har dog fået dem til at overveje, om de lejlighedsvise stikprøver er nok.

- Sådan en sag her giver anledning til at se indad og overveje, om vi gør det rigtige, og om vi gør det godt nok, men om vi ændrer på det, skal jeg ikke kunne sige, siger HR-Chefen ved Aarhus Sporveje.

Alkolåse og indmødekontrol

Busselskabet Arriva har både busser og toge, som kører i Østjylland. De griber kontrollen af deres chauffører an på en helt anden måde, end Aarhus Sporveje gør.

ALKOLÅS PÅ BUSSER En alkolås er en anordning, der består af en styreboks og et håndsæt. Inden bilen startes skal føreren blæse i et mundstykke på/i håndsættet. Hvis der er alkohol over det tilladte i udåndingsluften, der blæses ind i mundstykket, kan bilen ikke startes. Se mere

I 90 procent af deres busser har de nemlig alkolåse. Det betyder, at deres chauffører altid skal puste i et alkometer, inden de sætter sig bag rattet og påbegynder deres arbejde. Derudover laver busselskabet en screening af 10 procent af deres medarbejder en gang om året.

- Vi synes, vi er meget godt dækket ind. Det er altid svært at garantere, men vi synes egentlig, vi kan imødekomme de risici, der kan være, ved at have den årlige screening og alkolåsene, siger Pia Splittorf, kommunikationschef, Arriva.

HR-chefen ved Aarhus Sporveje er ikke afvisende overfor, at det kunne være en løsning for dem, men samtidig er han heller ikke begejstret.

- Jeg synes, der er nogle begrænsninger i alkolåsene. Der er nogle tekniske udfordringer i det, og hvis man drikker undervejs, er det jo ikke noget problem at køre en bus videre, så det giver måske en falsk tryghed, men vi skal overveje det, siger han.

Busselskabet Keolis har indmødepolitik, og det betyder, at chaufførerne altid skal blæse i dette alkometer, før de kan komme ud og køre Foto: TV" ØSTJYLLAND

Busselskabet Keolis kører busserne i Hinnerup. Selskabet har ikke alkolås i busserne, men de har en obligatorisk indmødekontrol og nultolerance.

- Det gør vi, fordi sikkerheden er altafgørende, og derfor skal vores chauffører møde ind og blæse, inden de kan komme ud og køre. Vi synes, det er den bedste kontrol, vi kan yde, og vi er helt sikrer på, at der ikke er nogen af vores chauffører, der kører alkoholpåvirket, fastslå Freddy, driftschef Keolis, Hinnerup.

Buschauffør kørte ind i træ

Den 49-årige chauffør blev tirsdag sigtet for spirituskørsel, efter han kørte bussen i påvirket tilstand, var tæt på at påkøre flere cyklister, og ramte et træ med sidespejlet.

- Chaufføren lavede flere hårde opbremsninger ved cyklister og ramte et træ med sidespejlet. På baggrund af det bad én af passagerene chaufføren om at stoppe bussen, siger vagtchefen ved Østjyllands Politi, Peter Halstrøm til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var heldigvis kun sidespejlet, der kom til skade, efter buschaufføren havde kørt rundt i Aarhus midtby med høj promille.

Den 49-årige buschauffør standsede bussen ved Markuskirken, som ligger i midten af Aarhus, hvorefter han steg ud ad bussen og slingrede ned ad Langelandsgade.

- Én af passagerne fulgte efter chaufføren og kort tid efter anholdt en patruljevogn ham og kørte ham til politigården, siger vagtchefen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vagtchefen vil ikke oplyse chaufførens promille.

Aarhus Sporveje ved endnu ikke, hvordan de vil håndtere sagen. De afventer fortsat flere informationer fra Østjyllands Politi.

HR-Chefen, Bjarne Larsen, forventer, at det blive svært for chaufføren at fortsætte i sit arbejde efter hans udskejelser, men han kan endnu ikke sige, om han bliver fyret, da det er en personalesag, og de skal følge nogle bestemte retningslinjer, som inkluderer at de taler med manden om situationen.