Buschauffør trukket ud af bus og overfaldet med spark og slag

En voldsom episode udspillede sig i nat for en bybuschauffør, da han passede sit job i Aarhus Midtby.

Kort efter midnat natten til torsdag blev buschaufføren overfaldet, trukket ud af sin bus og efterfølgende sparket og slået af en 20-årig passager.

Han kastede buschaufføren i jorden og begyndte at sparke og slå ham. Janni Lundager, Østjyllands Politi

Det bekræfter Østjyllands Politi over for TV2 ØSTJYLLAND.

- En kvindelig passager bad om hjælp til at købe en billet, og så blandede en mandlig passager sig, fordi han ikke mente, det var nødvendigt at købe en billet. Da buschaufføren så bad ham forlade bussen, hvis han ikke havde nogen billet, opstod der tumult, siger kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi Janni Lundager til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var på Banegårdspladsen i det centrale Aarhus, den voldelige episode udspillede sig. Foto: Google Maps

Efterfølgende eskalerede situationen, da manden umotiveret trak buschaufføren ud af bussen.

- Han kastede buschaufføren i jorden og begyndte at sparke og slå ham, siger Janni Lundager fra Østjyllands Politi.

Jeg kan ikke huske, hvornår der sidst har været en episode midt i byen, hvor der er en anden passager, der giver anledning til tumult af den her type. Bjarne Larsen, Busselskabet Aarhus Sporveje

Da chaufføren derefter forsøgte at råbe om hjælp, løb manden sin vej. Kort efter fandt politiet ham ikke langt derfra.

- Vi afhørte vidner og fik sendt et signalement ud af manden, der kort efter blev fundet ved Margrethepladsen. Da patruljen opsøgte ham, fortalte han selv, at han godt vidste, politiet skulle tale med ham, siger Janni Lundager.

Busselskabet Aarhus Sporveje, som buschaufføren arbejder for, fortæller, at netop denne episode er en af de mere alvorlige af slagsen.

- Den fysiske kontakt bryder vi os ikke om, for så ender vi i tumult som i det her tilfælde, siger HR-chef i Busselskabet Aarhus Sporveje Bjarne Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Tal fra Busselskabet Aarhus Sporveje viser, at der indtil videre er rapporteret 49 flere hændelser end hele sidste år.

Derfor gik busselskabets beredskab også straks i gang. Selskabet sørgede for, at der blev taget hånd om buschaufføren, der efter omstændighederne er okay.

- Vi skal altid sikre, at vores beredskab reagerer med det samme, og vi skal være parat til at rykke ud og tage hånd om situationer som den her, siger HR-chefen.

Han tror dog ikke på, at man kan stoppe al uro i busserne.

- Vi må bare erkende, at vi kører med alle typer mennesker i Aarhus by, og indimellem løber vi ind i den her type.

I denne situation spytter en passager en chauffør i hovedet.

Eftersom buschufføren blev overfaldet i sin arbejdstid, bliver den 20-årige sigtet under skærpende omstændigheder for overfald mod en person i offentlig tjeneste. Det er samme paragraf, der gælder, når eksempelvis en politibetjent bliver overfaldet.

Busballade har stået på i månedsvis

Gennem flere måneder har TV2 ØSTJYLLAND fortalt om episoder i bybusserne i Aarhus, hvor passagerer of chauffører har følt sig truet, der har været slåskampe i busser eller unge, der ryger og larmer.

Det fik tilbage i oktober måned flere østjyske politikere til at gå ind i sagen, hvor de udtrykte et ænkse om, at der bliver sat faste vagter på de hårdest ramte bybuslinjer.

- Det er tydeligt for enhver, at det her er eskaleret, og at det nu er ude af kontrol, så derfor skal vi handle nu, sagde byrådsmedlem i Aarhus Byråd Gert Bjerregaard (V) tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.