Bus påkørt i morgentrafikken

Morgenbussen var på vej fra Aarhus til Randers, da den nær Ødum blev ramt af en varevogn fra fragtfirmaet Bring.

- En ambulance er sendt til stedet, men umiddelbart var der ikke alvorlig personskade, siger Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også 300 år gamle kister skal begraves: Kirken søger pårørende

Politiet fik anmeldelsen kl. 9.19 og kørte straks ud til ulykken. Det var rute 118 mellem Aarhus og Randers, som blev påkørt.

- Der var to passagerer i bussen og en, der var ved at stige på, da det skete, fortæller Jakob Christiansen.

Bussen blev påkørt på rute 180 nær Bredgårdsvej. Foto: Google Maps

Ny bus indsat

Varevognen kørte op bag i bussen og fik trykket forenden. Bussen fik også så store skader, at den ikke kan køre videre.

- Der er kørt en nye bus ud for at køre passagererne ind til byen, siger Kim Nielsen, der ejer bussen. Det er selskabet De Grønne Busser, som kører rute nummer 118 mellem Randers og Aarhus for Midttrafik.

Læs også Se videoen: Fugle marcherer til musik i fængsel

- Det er heldigvis sjældent, at dette her sker. Det er et uheld, som er opstået og som i dag desværre inkluderede os.

Ulykken forsinkede den forulykkede bus, men burde ifølge indehaver af De Grønne Busser Kim Nielsen ikke have betydning for resten af dagens køreplan.