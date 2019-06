Bus kører rundt i Østjylland med oplevelser

En ny og speciel grøn bus kører i denne måned rundt i Østjylland.

Den bruges ikke til at fragte folk fra et sted til et andet. Den har derimod til formål at formidle viden om natur og kultur.

Inde i bussen kan børn blandt andet lære om dyr af formidlere fra Syddjurs Bibliotek.

Poul Erik Bærentzen fra Syddjurs Bibliotek sender udstoppede dyr rundt til børnene.

Bussen var mandag i Mols Bjerge, og tirsdag er den i Ebeltoft.

Det er Teater Magistraten i Silkeborg som står bag projektet i forbindelse med Europæisk Kulturregions festival under temaet GENOPDAG. Bussen skal gøre kunst og kultur nemt tilgængelig for flere.

For os er det lige så meget scenekunst at sende et pindsvin rundt som at vise Shakespeare. Tommy Nielsen, direktør for Teater Magistraten, Silkeborg

- Vi tror på, at hvis vi bringer kunsten og kulturen ud, hvor folk er, og gør den økonomisk tilgængelig, vil der være mange flere, der får en oplevelse af det potentiale, der ligger i kunsten og kulturen - og især scenekunsten, siger Tommy Nielsen, der direktør for Teater Magistraten og tilføjer:

- For os er det lige så meget scenekunst at sende et pindsvin rundt som at vise Shakespeare.

En dreng får lov at røre ved et udstoppet pindsvin i bussen.

Læs også Kunst på kroppen: 250 tatovører fra 26 lande fester i fængslet

En del af noget større

Kulturbussen er en del af en ny festival, der foregår i Region Midtjylland fra den 3. til den 16. juni 2019.

Europæisk Kulturregions festival fejrer kreativiteten og fællesskabet under temaet og mindsettet Genopdag.

Udover temaet vil der være tre forskellige spor: Børn og unge, Land og by og Bud på fremtiden.

Læs også Kongehuset: Royal Run vender tilbage i 2020

Teatret skriver dette om de forskellige spor i en pressemeddelelse:

Børn og unge fokuserer på den gruppe, som for alvor skal løfte udviklingen i fremtidens samfund, og de aktiviteter koncentrerer sig om at inspirere, slippe fantasien løs og genopdage verden med unge, friske øjne.

Land og by arbejder med Region Midtjyllands store spændvidde fra nære landsamfund til pulserende storbyer. Her handler det om at lege med kontraster og forskelligheder i natur og kultur og genopdage både muligheder og udfordringer i det hele.

Bud på fremtiden tager på en tidsrejse, der genopdager både fortid, nutid og fremtid og undersøger, hvilke udfordringer, der venter os, og hvordan vi kan løse dem.

Programmet for festivalen kan ses her.

Læs også Regnbue-bænk for mangfoldighed udsat for hærværk