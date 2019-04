Burning Man-arrangører samler inspiration i Østjylland

Burning Man forbindes normalt med Nevadas ørken men i denne weekend er arrangørerne bag den nyskabende festival på besøg i Aarhus for at holde årsmøde.

Læs også Stormtroopere indtager by: Festival hylder Star Wars

Der er nemlig ”Burns” mange steder i verden, og de såkaldte ”burners” stødte altså sammen til årsmøde i Aarhus under temaet radical city.

Aarhus er en kreativ og innovativ by, og det har været perfekt for os at komme her og blive inspireret. Mariann Goodell, direktør, Burning Man-projektet

- Burning Man-projektet er ikke bare en begivenhed, der sker i Nevada-ørkenen. Det er en kulturel oplevelse, der sker over hele verden. Hvert år samler vi lederne af de forskellige europæiske lande, som skaber Burning Man-kultur, siger Mariann Goodell, der er direktør for Burning Man-projektet.

Omkring 200 burnere besøgte Aarhus for at blive inspireret.

Et af de centrale temaer er byudviklingen i Aarhus Sydhavn, og det er noget, som en af de centrale figurer i Burning Man, Steven Raspa, er særligt interesseret i.

Mariann Goodell er direktør for Burning Man-projektet, og hun synes, at Aarhus er perfekt at samle inspiration i.

- Aarhus virker som en by, der er meget engageret til kunst og kultur, så hvis de er kloge, vil de lave et permanent sted til de her eksperimentelle kunst, kultur- og fællesskabscentrummer, hvor der både er økonomisk og kulturel diversitet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Spørgsmålet er hvordan store koncernhovedsæder og hoteller kan kombineres med det kulturelle og sociale liv, der foregår på havnen nu.

Temaet under det såkaldte Burn var "radical city".

Ifølge nogle af burnerne, er det nemlig ikke altid, at de to ting harmonerer. Men i Aarhus kan man måske nå det endnu.

- Jeg tror, at Aarhus har en mulighed for at gøre noget, som mange andre byer ikke lykkes med at gøre, siger Steven Raspa til TV2 ØSTJYLLAND.

Steven Raspa håber, at Aarhus lykkes med at kombinere de store koncerner og virksomheder med kulturen på havnen.

Mødet for de 200 burners slutter lørdag aften, og de kan nu rejse videre med lidt mere i bagagen.

Læs også Lars sælger gadelamper i Dubai

- Aarhus er en kreativ og innovativ by, og det har været perfekt for os at komme her og blive inspireret, siger Mariann Goodell til TV2 ØSTJYLLAND.