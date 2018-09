Bunker af skodder, kapsler, tyggegummi, ispapir: - Vi har et problem

Skodder. Cigaretpakker. Kapsler. Flasker. Tyggegummi. Elastikker. Ispapir. I bunkevis.

Det var, hvad folkene i facebookgruppen ’REN Grenaa’ i dag, lørdag, kunne vise frem på torvet.

Siden april har de samlet affald i Grenaas gader og gemt det. Lørdag var så dagen, hvor det kunne blive lagt frem. Sorteret. I bunker. I rigelige mængder.

Skraldet var sorteret, så det blev ekstra tydeligt, hvor meget skrald, der kan samle sig. Her er krus.

Kapsler og låg fylder godt.

Cigaretpakker var der rigtig mange af.

Det er ikke et kønt syn, og gruppen gerne ville give stof til eftertanke.

- Vi håber, det er en øjenåbner, når vi ser hvor mange skodder og så videre, vi har samlet. At det ligesom får dem til at tænke over, det var måske en ide at bruge de skraldespande, som er stillet op i vores by. Eller at de skal tage det i lommen og med hjem, siger Lisbeth Gitte, der er stifter af facebookgruppen REN Grenaa.

Håbet er, at folk ændrer adfærd.

- Vi vil bare gerne have, at folk er opmærksomme på, at vi har et problem, siger Lisbeth Gitte.