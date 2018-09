Bundsgaard om nyt budget: Vores bedste bud på fremtiden

Det budgetforlig om næste års budget, som Aarhus Byråd indgik natten til fredag, indeholder ikke så store besparelser som forventet - eller måske rettere frygtet.

Inden byrådspolitikerne fredag aften gik ind bag lukkede døre, var der lagt op til besparelser for 241 millioner kroner. Da de kom ud igen, havde et bredt flertal indgået en aftale om at spare omkring 160 millioner kroner det kommende år.

Pengene skal blandt andet findes ved, at 1500 arbejdsløse aarhusianere skal i job, inden der er gået et år. Kommunen trækker samtidig på kassebeholdningen, og så regner byrådet med effektivisering mange steder i den kommunale forvaltning.

Aarhus Kommune skal spare, fordi byrådet havde budgetteret med en gevinst på 200 millioner fra en forventet kommunal udligningsreform, som aldrig blev vedtaget i Folketinget.

Budgetforliget i Aarhus er vedtaget af 28 ud af 31 medlemmer af byrådet. Kun Liberal Alliance og Enhedslisten står udenfor. Forliget skal officielt vedtages ved andenbehandlingen 11. oktober.

Aarhus Kommune har samlet driftsudgifter på knap 20 milliarder kroner.

Ikke bange for at miste tillid

TV2 ØSTJYLLAND har fredag talt med borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S), der mener, at budgettet er realistisk - ud fra den viden, der er til rådighed.

Først skulle I spare 241 millioner kroner. Nu skal I kun spare 160. Det er 80 millioner mindre, end I regnede med for bare en måned siden. Hvordan hænger det lige sammen?

- Det hænger sammen med to ting, der er sket siden da. Det ene er, at regeringen er kommet med et nyt skøn for udviklingen i dansk økonomi, som har en betydning for Aarhus Kommunes økonomi, og det går heldigvis i den rigtige retning. Det andet er, at vi har brugt lidt færre penge, når vi kigger på vores halvårsregnskab for 2018, og de penge kan også bruges til at løfte nogle af de besparelser af, som vi har besluttet os for i det forlig der er indgået.

I skal ikke mindst spare så meget i år, fordi I havde forventet at få 200 millioner fra staten i et bloktilskud, som aldrig kom. Hvordan kan borgerne regne med, at budgettet holder vand i år?

- Når man laver budget, så er det forventning om fremtiden. De forskydninger, der har været bare inden for en måned, viser, at vores økonomi er påvirket af omverdenen. Derfor samler man al den viden, man har, alle de informationer, man har, og giver det bedste bud, man overhovedet kan give på de rammer, der er for økonomien. Det har vi gjort også i år, og budgettet er det bedste bud med den ekspertise og den viden, vi har til rådighed.

Budgettet bygger blandt andet på en forventning om, at 1500 personer skal gå fra kommunal forsørgelse til selv at tjene penge ved at komme i arbejde. Hvad sker der med økonomien, hvis det ikke lykkes?

- Vi har faktisk budgetteret med nogen forsigtighed, så det er kun omkring en tredjedel af den gevinst, der er forbundet med at få en ledig i job, vi regner med. Men det kommer til også at kræve en rigtig stærk, målrettet indsats, og derfor investerer vi også i flere medarbejdere, der kan være med til at løse den her opgave. Det vil vi følge måned for måned, og det ser ud til, at vi får lidt hjælp fra konjukturerne, så vi regner med at komme i mål.

Er du slet ikke nervøs for, at borgerne mister tillid til jer, når jeres udmeldinger omkring budgettet er så skiftende?

- Jeg tror, de fleste har forståelse for, at når der kommer et nyt skøn for udviklingen i dansk økonomi, så har det selvfølgelig også en betydning for Aarhus Kommunes økonomi. Det er jo det, vi baserer vores budgetter på, ligesom alle andre kommuner. Der sker hele tiden forandringer både i Danmark og i verden omkring os, der kan have en betydning for de penge, der er til rådighed i Aarhus Kommune.