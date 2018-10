Bump, revner og huller: Her er landets dårligst vedligeholdte veje

I Norddjurs Kommune bumler det mere, end det burde, når man kører rundt på vejene. Kommunen har nemlig landets dårligst vedligeholdte veje til stor ærgrelse for borgerne.

En af dem er Tommy Pedersen fra Kirial, der dagligt bruger en af de veje, der trænger til en kærlig hånd.

Det er utilfredsstilende at køre på, og trafikken er heller ikke sikker. Tommy Pedersen, Kirial

- Det er utilfredsstilende at køre på, og trafikken er heller ikke sikker, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og forklarer nærmere om den konkrete vej:

- Den har været brugt af rimelig tung trafik i et stykke tid på grund af omfartsvejen. Så den er slidt ned og trænger til ny asfalt.

Hullerne på vejene i Norddjurs er flere steder særdeles tydelige.

Kan nemt skride ud

Han mener, at det kan have fatale følger, når vejene er, som de er i Norddjurs.

- De er ikke alt for sikre, og hvis man kommer ned i et hul, kan man nemt skride ud, forklarer Tommy Pedersen.

Læs også Pas på kæmpe huller i vejene: Kommune kan ikke følge med

Næstformanden i det lokale Miljø og Teknikudvalg erkender da også, at vejsituationen kunne være bedre.

Ifølge ham er de fejl og mangler, som er på vejene i Norddjurs, så alvorlige, at de er skyld i den triste placering i undersøgelsen fra Vejdirektoratet. Den der altså kårer kommunen som den med de dårligst vedligeholdte veje.

Tommy Pedersen frygter for ulykker på de dårlige veje i Norddjurs.

Ikke godt nok

- Det er bestemt ikke godt nok. Vi er i en trængt økonomisk situation i Norddjurs, og sådan er vilkårene lige nu, lyder det fra næstformanden Niels Basballe (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunen har nemlig netop skåret 300.000 kr. i vedligeholdelsesbudgettet. Det kan i sidste ende blive rigtig dyrt.

Det er bestemt ikke godt nok. Vi er i en trængt økonomisk situation i Norddjurs, og sådan er vilkårene lige nu. Niels Basballe (S)

- Vi er udfordret af, at der er sager, hvor der kræves erstatning fra ejeren af vejen, som jo så er kommunen. Det skulle vi nødig ud i, siger Niels Basballe.

Lokalpolitikeren Niels Basballe fortæller, at kommunen har en så trængt økonomi, at det er svært at få rettet op på situationen med det samme.

Tilbage står borgerne og blandt andre Tommy Pedersen og beder til, at der snart ske noget på deres veje:

- Jeg håber på, at vejen kan blive asfalteret, så den er forsvarlig at køre på igen.

Norddjurs Kommune har afsat 3 mio. kr. til vedligehold af veje de næste 4 år.

Du kan se hele rapporten fra Vejdirektoratet her.