Buffon og Figo skal skabe synlighed og tryghed

Det er ikke kun de store skibe til Tall Ships Races, der tiltrækker stor opmærksomhed disse dage på havnen i Aarhus.

Rundt mellem menneskerne på havnen bevæger Buffon og Figo sig. Og med deres lange og brede krop, fire ben, og en manke skiller de sig en anelse ud fra de andre gæster.

Og det er en del af planen.

For på ryggen af dem sidder to politibetjente.

- Vi bliver mere synlige, når vi rider på heste, end hvis vi for eksempel er gående, siger politiassistent Line Pedersen.

Hun er sammen med sin kollega, Irene Kjærulf-Møller, i Aarhus med hestene Buffon og Figo. Det var et krav fra Dansk Folkeparti, der i 2017 satte rytterisektionen på finansloven. Normalt holder de til i København, men da de er en del af Rigspolitiet, dækker de hele landet og altså nu på arbejde i Aarhus.

- Vi laver synligt og tryghedsskabende politiarbejde, siger Irene Kjærulf-Møller.

Positiv respons

Og på turene højt til hest på havnen får de to politiassistenter - og deres heste - mange positive kommentarer med på vejen.

- Folk er så glade for at se os, og de synes, det er så dejligt at se politihestene og politi til hest i det hele taget, så vi er blevet taget rigtig godt imod her i Aarhus, siger Line Pedersen.

Når politihestene har pause fra patruljeringen til The Tall Ships Races, får de et hvil på ridecentret på Vilhelmsborg syd for byen. Og Irene Kjærulf-Møller på billedet her mener, at betjente for en god dialog med borgerne, når de rider rundt.

Og de fleste af de besøgende, TV2 ØSTJYLLAND mødte på havnen fredag, synes da også, det er en rigtig god idé. Men dog ikke alle.

'Svært at tage alvorligt'

For eksempel synes Inge Borre ikke, at det er en god måde for politiet at blive mere synlige på.

- Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det er svært at tage helt alvorligt, siger hun.

Irene Kjærulf-Møller mener ikke, at der er tale om en slags pr-nummer.

- De her heste er nye i det, så derfor tiltrækker de meget opmærksomhed, og vi bruger en del tid på at vinke og så videre, siger hun og fortsætter:

- Vi får altid en god dialog med borgerne, og vi kan også mere end at sidde og vinke.

Når hestene ikke er med på patrulje disse dage, nyder Buffon og Figo deres østjyske visit på ridecentret på Vilhelmsborg syd for Aarhus, hvor de kan er godt med græs og plads til et hvil.

Politihestene græsser på markerne ved Vilhelmsborg.