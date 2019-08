Budgettet er sprængt: Aarhus mangler penge til deres socialt udsatte borgere

Det kan få store konsekvenser for socialt udsatte borgere i Aarhus Kommune, hvis kommunen ikke finder de penge, der lige nu står og mangler.

- Det er et stort problem, fordi vi er pressede på at kunne yde den støtte til dem, der blandt andet bliver ramt af psykisk sygdom og hjemløshed, som er nødvendig for at de kan komme igen, siger Kristian Würtz (S), der er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge en ny analyse står området til en forventet økonomisk ubalance på 22,8 mio. kr. i år. Ubalancen forventes at stige til 27,4 mio. kr. i 2020 og til 48,4 mio. kr. i 2029, hvis ikke der sættes ind.

Området er en del af socialområdets decentraliserede område og har en ramme i 2019 på 474 mio. kr. De hjælper blandt andre folk med psykisk sygdom, nogle handicapgrupper og hjemløse.

Ikke fagligt forsvarligt

Og det er netop de hjemløse, som mulige besparelser kan gå ud over. Et forslag er at nedlægge det såkaldte stofindtagelsesrum, hvor stofmisbrugere i trygge rammer kan tage stoffer. Men det er en dårlig ide, mener rådmanden:

- Det anbefales ikke fagligt at gennemføre den besparelse, da vi risikerer at flytte misbruget ud på gaden og i opgange, siger Kristian Würtz.

Til spørgsmålet om, hvordan de er endt i denne situation, svarer rådmanden:

- Grundlæggende handler det om, at når vi bliver flere aarhusiansere, bliver der også flere, der kommer ud for psykisk sygdom, får et handicap og har brug for støtte. Og vi kan ikke følge med, siger Kristian Würtz.

Og det er ifølge rådmanden en landsdækkende tendens. Otte ud af ti kommuner kan ikke holde rammerne.

- Det kan ikke fortsætte. Vi er nødt til at få økonomien til at stemme ved at spare eller ved at bruge vores penge klogere. Eller ved at få tilført flere midler.

Problemet er på dagordenen under efterårets budgetforhandlinger. Det er dog allrede sat på dagsordenen ved Kommunernes Landsforening og i regeringen.